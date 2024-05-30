EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Son kulis bilgisi paylaşıldı Milyonlarca emeklinin gözü Temmuz zammında... En düşük emekli maaşı alan 3,6 milyon kişi için ise kök maaş tehlikesi devam ediyor. En düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL olması bekleniyor. Ancak kök maaş düzenlemesi yapılmazsa milyonlarca insan 10 bin TL almaya devam edebilir. SSK ve Bağ-Kur emeklisi için zam beklentisi yüzde 25, memur emeklisi için yüzde 20. İşte emekli zammında son haberler...

SSK (4a), Bağ-Kur (4b) ve Emekli Sandığı (4c) emeklilerinin Temmuz zammıyla ilgili her gün bir kulis bilgisi geliyor. 2024’ün ilk dört ayında enflasyon yüzde 18,72 oldu. Mayıs ve Haziran enflasyonlarının açıklanmasıyla emeklilerin ve memurların zam oranı netleşecek. Beklenti altı aylık enflasyonun yüzde 25’in biraz üzerinde gelmesi. 1 | 12

MEMUR EMEKLİSİNİ BEKLEYEN TEHLİKE SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon farkı kadar zam alacak, memur emeklilerinin zammında ise enflasyon farkıyla birlikte toplu sözleşme rol oynuyor. Yasal düzenleme yapılmazsa memur emeklilerinin zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerine göre 5 puan eksik, yüzde 20’de kalabilir. 2 | 12

REFAH PAYI GELİR Mİ? Ancak geçen dönemde olduğu gibi emekliye refah payı verilme ihtimali de bulunuyor. Bazı ekonomistler tüm emeklilerin maaşlarına eşit oranda yapılacağını, refah payıyla birlikte emekli zammının yüzde 30’u bulabileceğini ifade ediyor. 3 | 12