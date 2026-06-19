Emekli temmuz zammında yeni hesap! En düşük maaş için iki farklı senaryo masada

Olası zam oranlarına göre emekli maaşlarında dikkat çekici artışlar yaşanacak. Örneğin; 25 bin TL maaş alan bir emekli yüzde 18,19 zamla 29 bin 548 TL, Yüzde 19,23 zamla ise 29 bin 808 TL maaş alabilecek.