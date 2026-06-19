Emekli temmuz zammında yeni hesap! En düşük maaş için iki farklı senaryo masada
Milyonlarca emeklinin gözü temmuz ayında açıklanacak zam oranına çevrilirken, ekonomistlerin enflasyon beklentilerine göre yeni maaş hesapları ortaya çıktı. Yapılan iki ayrı ankete göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammı yüzde 18,19 ile yüzde 19,23 arasında değişebilir.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre yılın ilk beş ayında enflasyon yüzde 16,61 olarak gerçekleşti.
Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin şimdiden hak ettiği zam oranını oluştururken, nihai artış haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla kesinleşecek.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,36 olarak hesaplandı.
Bu tahminin gerçekleşmesi halinde, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin altı aylık zam oranı yüzde 18,19 seviyesine ulaşacak.
Finansal Kurumlar Birliği'nin hazırladığı Ekonomik Görünüm Endeksi anketinde ise haziran ayı enflasyonu yüzde 2,25 olarak öngörüldü.
Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda emeklilerin alacağı zam oranı yüzde 19,23'e çıkacak.
Temmuz ayında yalnızca kök maaşlara değil, en düşük emekli aylığına da düzenleme yapılması beklentisi bulunuyor.
Mevcut durumda 20 bin lira seviyesinde bulunan en düşük emekli aylığının artırılması gündemde.
Yüzde 18,19'luk zam senaryosunda en düşük emekli maaşının 23 bin 638 liraya yükselmesi beklenirken, yüzde 19,23'lük artış halinde ise rakamın 23 bin 846 liraya çıkabileceği hesaplanıyor.
Olası zam oranlarına göre emekli maaşlarında dikkat çekici artışlar yaşanacak. Örneğin; 25 bin TL maaş alan bir emekli yüzde 18,19 zamla 29 bin 548 TL, Yüzde 19,23 zamla ise 29 bin 808 TL maaş alabilecek.
Benzer şekilde 30 bin lira maaş alan bir emeklinin aylığı 35 bin 457 ila 35 bin 769 lira seviyesine yükselebilecek.
Milyonlarca emeklinin beklediği kesin zam oranı, TÜİK'in 3 Temmuz'da açıklayacağı haziran ayı enflasyon verileriyle belli olacak.
Açıklanacak veriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı netleşirken, en düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemenin de aynı dönemde gündeme gelmesi bekleniyor.