Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak? Emekli ve memur 6 aylık enflasyon farkı açıklandı mı, ne kadar zam yapılacak
Emekli ve memur maaş zammı için bekleniyor. TÜİK'in açıklayacağı haziran ayı enflasyon rakamları sonrası 6 aylık enflasyon farkı belli olacak ve maaşlara yansıtılacak. Milyonlar veriler öncesi yoğun şekilde "Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak" diye soruyor.
Temmuz ayında emekli ve memur zam alacak. Zam oranı ise haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Bu sebeple milyonlar TÜİK'i heyecanla bekliyor. Konu hakkında bilgi alınmaya çalışılırken art arda gelen soru "Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak" şeklinde...
Emekli maaş zammı ne kadar olur?
Emeklilere uygulanacak zam oranı, 3 Temmuz Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak. Anadolu Ajansı'nın haziran ayı için öngördüğü yüzde 1,04'lük enflasyon tahmini gerçekleşirse, emekli maaşlarına yüzde 17,82 oranında enflasyon farkı yansıtılacak. Ancak kesinleşmiş rakamlar, TÜİK'in resmi verilerinin açıklanmasının ardından ortaya çıkacak.
Memur maaş zammı ne kadar olacak?
Aynı şekilde AA'nın haziran ayı tahmini gerçekleştirdiği takdirde memur ve memur emeklisine de %13.57 zam yapılası bekleniyor.
Ekonomistler en düşük emekli maaşının ise 25 bin TL'ye yükseltilmesini bekliyor.
Öte yandan emekli ve memura ek zam ya da refah payı beklentisi ise çok zayıf görülüyor.