Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak? Emekli ve memur 6 aylık enflasyon farkı açıklandı mı, ne kadar zam yapılacak

Temmuz ayında emekli ve memur zam alacak. Zam oranı ise haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Bu sebeple milyonlar TÜİK'i heyecanla bekliyor. Konu hakkında bilgi alınmaya çalışılırken art arda gelen soru "Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak" şeklinde...