Emekli ve memur maaşı zammı ne kadar olacak? Ocak 2027 için 3 ankette yeni oranlar

Mevcut 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığı; OVP hesabında 25 bin 681 TL, Merkez Bankası tahmininde 25 bin 924 TL, AA Finans tahmininde 25 bin 933 TL, FKB tahmininde ise 26 bin 79 TL seviyesine çıkacak.