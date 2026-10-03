Emekli ve memur maaşı zammı ne kadar olacak? Ocak 2027 için 3 ankette yeni oranlar
Milyonlarca memur ve emeklinin ocak ayında alacağı zam için gözler enflasyon verilerine çevrildi. Merkez Bankası, Finansal Kurumlar Birliği ve AA Finans’ın beklenti anketleri; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 10 civarında, memur ve memur emeklilerinde ise yüzde 8’in üzerinde zam ihtimaline işaret etti.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammını 2026’nın ikinci yarısındaki enflasyon belirleyecek. Memur ve memur emeklilerinde ise yüzde 5’lik toplu sözleşme artışına, oluşacak enflasyon farkı eklenecek.
Eylül ayı enflasyonunun 5 Ekim’de açıklanması beklenirken, peş peşe yayımlanan üç farklı anket ocak zammına ilişkin yeni hesapları ortaya çıkardı.
Merkez Bankası’nın ekonomistlerle gerçekleştirdiği Piyasa Katılımcıları Anketi’nde eylül ayı enflasyon tahmini yüzde 2,12 oldu. Ankette 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 29,61 olarak belirlendi.
Bu tahmine göre 2026’nın temmuz-aralık dönemindeki enflasyonun yüzde 10,07 olması bekleniyor. Bu gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10,07 olacak.
Memurlar ve memur emeklilerinde ise yüzde 2,87’lik enflasyon farkıyla birlikte zam oranının yüzde 8,01’e ulaşacağı hesaplanıyor.
Finansal Kurumlar Birliği’nin (FKB) araştırmasına katılan sektör temsilcilerinin eylül ayı enflasyon tahmini yüzde 2,11 oldu. 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 30,39 olarak ölçüldü.
Bu beklentinin gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10,73’e çıkacak.
Memurlar ve memur emeklileri için hesaplanan enflasyon farkı yüzde 3,49 olurken, toplam zam oranı yüzde 8,66 seviyesine ulaşacak.
AA Finans’ın Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, TÜFE’nin eylül ayında yüzde 2,18 artacağını tahmin etti. Ankette 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 29,66 oldu.
Bu tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı yüzde 10,11 seviyesinde gerçekleşebilir.
Memurlar ve memur emeklilerinde ise yüzde 2,91’lik enflasyon farkıyla birlikte toplam zam oranının yüzde 8,05 olması öngörülüyor.
Orta Vadeli Program’da (OVP) 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak yer aldı. Bu oran gerçekleşirse temmuz-aralık dönemindeki enflasyon yüzde 9,04 olacak.
Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 9,04 zam alırken, memur ve memur emeklilerinin yüzde 1,91 enflasyon farkıyla birlikte toplam zam oranı yüzde 7 olacak.
Haberdeki hesaplamaya göre halen en düşük memur maaşı 70 bin 284 TL seviyesinde bulunuyor.
Merkez Bankası anketindeki yüzde 8,01’lik zam tahmini gerçekleşirse en düşük memur maaşı 75 bin 849 TL’ye, AA Finans’ın yüzde 8,05’lik tahmininde 75 bin 877 TL’ye, FKB’nin yüzde 8,66’lık tahmininde ise 76 bin 305 TL’ye yükselecek.
OVP’deki yüzde 7’lik zam hesabında ise en düşük memur maaşı 75 bin 140 TL olacak.
En düşük memur emeklisi aylığı 31 bin 527 TL seviyesinde bulunuyor.
Merkez Bankası anketindeki hesaplamaya göre aylık 34 bin 52 TL’ye, AA Finans tahminine göre 34 bin 65 TL’ye, FKB tahminine göre ise 34 bin 257 TL’ye çıkabilecek.
OVP tahmininin gerçekleşmesi halinde en düşük memur emeklisi aylığı 33 bin 734 TL olacak.
Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban aylığının artırılması da gündeme gelecek.
6 aylık enflasyon formülünün yeniden uygulanması halinde en düşük emekli aylığı da enflasyon tahminlerine göre değişecek.
Mevcut 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığı; OVP hesabında 25 bin 681 TL, Merkez Bankası tahmininde 25 bin 924 TL, AA Finans tahmininde 25 bin 933 TL, FKB tahmininde ise 26 bin 79 TL seviyesine çıkacak.
Böylece üç beklenti anketindeki hesaplamalar, ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde zam oranının yüzde 10 civarında; memur ve memur emeklilerinde ise yüzde 8’in üzerinde şekillenebileceğine işaret ediyor.
Kesin oranlar, 2026’nın ikinci yarısına ilişkin enflasyon verilerinin tamamlanmasıyla belli olacak.