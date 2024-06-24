EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI 2024: 'Genelde doğru çıkıyor' diyerek rakam verdi Milyonlarca emekli ve memurun Temmuz zammının netleşmesine 10 günden az bir süre kaldı. 3 Temmuz’da TÜİK’in haziran enflasyon rakamlarını açıklamasıyla 6 aylık enflasyon oranı ortaya çıkacak. Bu oran ise SSK (4a) ve Bağ-Kur (4b) emeklilerinin alacağı maaşa yansıtılacak. Peki emekli, memur ve memur emeklisi zammında son viraja girilirken kulislere yansıyan zam haberlerinde son durum nasıl?

Tükiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon rakamlarını 3 Temmuz’da açıklayacak. Bu nedenle milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisinin gözü bu tarihte… 1 | 13

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nin sonuçları açıklamıştı. Buna göre; yıl sonu enflasyon beklentisi 0,12 puanlık düşüşle yüzde 43,52 oldu. Haziran ayı içi enflasyon beklentisi ise yüzde 2,52 oldu. 2 | 13

Memur ve memur emeklisinin zammı hesaplama farkından ötürü SSK ve Bağ-Kur emeklisinden düşük kalacak. Bu nedenle refah payı beklentisi yüksek… 3 | 13