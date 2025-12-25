Emekli ve memur zammı ne zaman açıklanacak? Emekliye, memura ne kadar zam yapılacak?
Ocak ayı emekli ve memur için zam anlamına geliyor. TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verisi sonrası 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak ve zam oranı belli olacak. Milyonlar ekonomistleri ve uzmanları sıkı şekilde takip ediliyor. Vatandaşlar "Emekli ve memur zammı ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap arıyor.
Asgari ücret belli oldu şimdi sırada emekli ve memura yapılacak zam var. Bu iki kesime zamlar ocak ayında yapılacak. Yeni yıla çok az bir süre var ve yapılacak zam oranı ile ilgili fikir edinilmek isteniyor. Kulis bilgileri merak edilirken bir diğer yandan seyyanen zam yapılıp yapılmayacağı da araştırılıyor.
Emekli ve memur zammı ne zaman açıklanacak?
Emekli ve memura zam ocak ayının 5'inde belli olacak. TÜİK 5 Ocak'ta aralık enflasyon verilerini duyuracak ve 6 aylık enflasyon farkına göre hesaplama yapılıp zam oranı açıklanacak. Ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için beklenen zam oranı yüzde 12 ile yüzde 13 arasındayken; memur ve memur emeklileri için bu oran %18,5 ile %19,5 aralığında öngörülüyor.
Ankara kulislerini yakından takip eden İsa Karakaş, canlı yayında emekliye seyyanen zam ihtimalini değerlendirdi. Karakaş yaptığı açıklamada emekliye ek zam beklemediğini belirtti.