Emekli ve memur zammında en düşük ve en yüksek tahminler belli oldu! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı...
Emekli ve memur zammı için son düzlüğe girildi. Yeni yılda ne kadar maaş zammı alacağını merak eden 20 milyondan fazla emekli ve memur yıl sonu enflasyon verilerine kilitlendi. Emekli zammı ne kadar, emekli zammı ne zaman ve en düşük memur maaşı ne kadar olacak tahminler üzerinden ilk rakamlar belli oldu. Anketlere göre belirlenen enflasyon tahminleri 2025 emekli zammı ve memur zammı için ilk ipuçlarını verdi.
Memur ve emekli merakla 2025 zammını bekliyor. Gözler son çekrekteki enflasyon verilerine odaklanırken anketlere göre ilk tahminler gelmeye başladı. Finans kuruluşları ve ajansların anketlerine göre, memur ve emeklinin zam oranlarına ilişkin tahminler belli oldu.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2024 yılının ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranına göre, memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden yüzde 6 ve ikinci 6 aylık dönemdeki enflasyonun yüzde 10’u aşan kısmı kadar zam alacak.
Net rakamı konuşmak için, son çeyrek enflasyon verileri beklenirken TÜİK üçüncü çeyrek verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon temmuzda yüzde 3,23, ağustosta 2,47 ve eylülde yüzde 2,97 gerçekleşirken 3 aylık enflasyon yüzde 8,92 oldu.
Ekonomistlerle yapılan anketler ise 2025 emekli zammı ve memur zammı ne kadar olacak, önemli ipuçları sundu.
İşte enflasyon tahminleri ve maaş zam oranları ile öne çıkan 4 anket verisi...