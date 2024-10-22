Emekli ve memur zammında en düşük ve en yüksek tahminler belli oldu! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı...

Memur ve emekli merakla 2025 zammını bekliyor. Gözler son çekrekteki enflasyon verilerine odaklanırken anketlere göre ilk tahminler gelmeye başladı. Finans kuruluşları ve ajansların anketlerine göre, memur ve emeklinin zam oranlarına ilişkin tahminler belli oldu. 1 | 8

SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2024 yılının ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranına göre, memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden yüzde 6 ve ikinci 6 aylık dönemdeki enflasyonun yüzde 10’u aşan kısmı kadar zam alacak. 2 | 8

Net rakamı konuşmak için, son çeyrek enflasyon verileri beklenirken TÜİK üçüncü çeyrek verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon temmuzda yüzde 3,23, ağustosta 2,47 ve eylülde yüzde 2,97 gerçekleşirken 3 aylık enflasyon yüzde 8,92 oldu. 3 | 8