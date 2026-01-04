Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? Emekli, memur zammı yüzde kaç olacak? İşte beklenen zam oranı...

Memura zammı yüzde kaç olacak?

Memur ve memur emeklileri için yüzde 11’lik toplu sözleşme zammı söz konusu... Bu orana bir de enflasyon farkı eklenecek.

Memur ve emekliye yapılacak zam oranının yüzde 18,5 ile yüzde 19,5 aralığında olması bekleniyor.