Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? Emekli, memur zammı yüzde kaç olacak? İşte beklenen zam oranı...
Enflasyon rakamları 5 Ocak Pazartesi günü açıklanacak. Enflasyon oranlarının açıklanması ile birlikte 6 aylık enflasyon farkı hesaplanacak ve emekli ile memurun zam oranı netleşecek. Ekonomistler ve uzmanlar sıkı şekilde takip edilirken peş peşe "Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak", "Emekliye, memura yüzde kaç zam yapılacak" soruları geliyor.
Emekli ve memurun gözü enflasyon rakamlarında. Enflasyon rakamları yarın kamuoyu ile paylaşılacak. Milyonlar heyecanla TÜİK rakamlarına odaklanırken aramalar bir hayli hızlandı. Zam oranı beklentileri öğrenilmek isteniyor. Sıkça "Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak", "Emekliye, memura yüzde kaç zam yapılacak" sorularına cevap aranıyor.
Emekliye ne kadar zam yapılacak?
Uzmanların genel görüşü SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 12 ile yüzde 13 arasında zam yapılacağı yönünde...
Öte yandan Ankara kulislerinde seyyanen zam beklentisi bir hayli zayıf.
Memura zammı yüzde kaç olacak?
Memur ve memur emeklileri için yüzde 11’lik toplu sözleşme zammı söz konusu... Bu orana bir de enflasyon farkı eklenecek.
Memur ve emekliye yapılacak zam oranının yüzde 18,5 ile yüzde 19,5 aralığında olması bekleniyor.