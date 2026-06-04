Emekli ve memurların Temmuz zammı için kritik hesap! En düşük maaş ne kadar olacak?

Piyasa Katılımcıları Anketi’nde ise daha yüksek enflasyon beklentisi nedeniyle en düşük memur maaşı 70 bin 746 lira, en düşük memur emeklisi aylığı 31 bin 746 lira ve en düşük emekli aylığı 23 bin 716 lira olarak hesaplanıyor.