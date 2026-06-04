Emekli ve memurların Temmuz zammı için kritik hesap! En düşük maaş ne kadar olacak?
Milyonlarca emekli ve memurun gözü temmuz ayında açıklanacak zam oranlarına çevrildi. Merkez Bankası tahminleri ve piyasa katılımcıları anketine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 17 ila 19 arasında, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 13 ila 15 arasında artış gündemde. Hesaplamalar, en düşük memur maaşının 70 bin liranın üzerine çıkabileceğine işaret ediyor.
Türkiye’de yaklaşık 16 milyon emekli ile milyonlarca memur, temmuz ayında yapılacak maaş artışlarını bekliyor. Zam oranlarının belirlenmesinde ilk altı aylık enflasyon verileri temel alınırken, mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamları kritik önem taşıyor.
Ocak-nisan döneminde enflasyon yüzde 14,64 olarak gerçekleşti. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin şimdiden hak ettiği zam oranını ortaya koyarken, memur ve memur emeklileri için de enflasyon farkının oluşmasını sağladı.
Piyasalarda yapılan tahminlere göre mayıs ayında enflasyonun yüzde 1,89, haziran ayında ise yüzde 1,52 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu tahminlerin gerçekleşmesi halinde ilk altı aylık enflasyon yüzde 18,58’e ulaşacak.
Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yer alan tahminlere göre, temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 18,58 oranında zam yapılabilecek. Böylece en düşük emekli aylığının da önemli ölçüde yükselmesi bekleniyor.
Hesaplamalara göre en düşük SSK ve Bağ-Kur aylığı 20 bin lira seviyesinden yaklaşık 23 bin 716 liraya çıkabilecek. Bu rakam, mevcut tahminlerin gerçekleşmesi halinde ortaya çıkacak seviyeyi gösteriyor.
Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının birleşiminden oluşuyor. İlk dört aylık verilere göre memurlar için oluşan enflasyon farkı 3,28 puana ulaşmış durumda.
Mayıs ve haziran enflasyon tahminlerinin gerçekleşmesi halinde memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkının 6,83 puana yükselmesi bekleniyor. Bu farkın üzerine toplu sözleşme zammı da eklenecek.
Piyasa beklentilerine göre memur ve memur emeklilerinin temmuz ayında toplam zam oranı yüzde 14,31 seviyesine ulaşabilecek. Bu oran, yılın ilk yarısında oluşan enflasyon farkı ile toplu sözleşme artışının birleşiminden meydana geliyor.
Bu senaryoda en düşük memur maaşının 70 bin 746 liraya yükselmesi beklenirken, en düşük memur emeklisi aylığının ise 31 bin 746 liraya çıkabileceği hesaplanıyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini baz alınarak yapılan hesaplamalarda ise zam oranları biraz daha düşük seviyede bulunuyor. Bu hesaplamalara göre ilk altı aylık enflasyon yüzde 17,38 olarak öngörülüyor.
Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammı yüzde 17,38 olurken, memur ve memur emeklilerinin toplam maaş artışı yüzde 13,15 seviyesinde gerçekleşebilecek.
Merkez Bankası tahminlerine göre en düşük SSK ve Bağ-Kur aylığı 23 bin 476 liraya, en düşük memur maaşı 70 bin 29 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı ise 31 bin 424 liraya yükselecek.
Piyasa Katılımcıları Anketi’nde ise daha yüksek enflasyon beklentisi nedeniyle en düşük memur maaşı 70 bin 746 lira, en düşük memur emeklisi aylığı 31 bin 746 lira ve en düşük emekli aylığı 23 bin 716 lira olarak hesaplanıyor.
Kesin zam oranlarının belirlenebilmesi için Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklayacağı mayıs ve haziran ayı enflasyon verileri bekleniyor. Özellikle mayıs ayı verisiyle birlikte beş aylık enflasyon ortaya çıkacak ve maaş artışlarına ilişkin tablo daha net hale gelecek.
Yılın ikinci yarısında oluşacak enflasyon oranlarına göre ocak 2027’de yapılacak zamlar için de ilk tahminler yayımlandı. Merkez Bankası tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 7,34, memur ve memur emeklileri ise yüzde 5,33 oranında artış alabilecek.
Piyasa Katılımcıları Anketi’nde ise ocak 2027 zammı için daha yüksek oranlar öngörülüyor. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında yüzde 8,74, memur ve memur emeklilerinin maaşlarında ise yüzde 6,71 artış yaşanabileceği tahmin ediliyor.
Temmuz ayında açıklanacak maaş zamları, yalnızca emeklileri ve memurları değil, iç tüketimden piyasalara kadar ekonominin birçok alanını etkileyecek. Bu nedenle gözler hem enflasyon verilerine hem de hükümetin olası ek düzenlemelerine çevrilmiş durumda.
Önümüzdeki haftalarda açıklanacak veriler, emekli ve memur maaşlarının ne kadar artacağını ve en düşük aylıkların hangi seviyeye yükseleceğini netleştirecek. Milyonlarca kişi, temmuz ayında cebine girecek yeni maaşı öğrenmek için kritik verileri bekliyor.