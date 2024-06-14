Emekli zam beklerken, bankaların emekli promosyonlarında son durum: Tavan 18 bin TL, işte şartlar… Emeklilerin Temmuz zammının kesinleşmesi için tek veri kaldı, o da Haziran enflasyonu. Fakat milyonlarca emeklinin tahmini zam oranları belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 25-27 bandında zam alacak, memur emeklisi ise yüzde 20-22. Peki bankaların emekli maaşlarına verdiği promosyonlar ne durumda? İşte banka banka promosyon tutarları ve şartları…

Ziraat Bankası SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşı ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan vatandaşlar 12.000 TL'ye varan emekli promosyon ödemesi imkanından faydalanabilecek. Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan vatandaşlar emekli promosyon ödemesinden faydalanabilmeleri için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları gerekiyor. 1 | 11

GARANTİ BBVA Garanti BBVA’nın emekli maaş promosyonu belli oldu. Emekli promosyon avantajından 1 Haziran – 30 Haziran 2024 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını üç yıl süre ile Garanti BBVA'dan almayı taahhüt eden emekli müşterilerimiz yararlanabiliyor. Garanti BBVA’nın emekliler için nakit promosyon avantajları şöyle:

10.000 TL'ye kadar maaş alan emekliler için 6.250 TL

10.000-15.000 TL maaş alanlar için 10.000 TL

15.000-20.000 TL maaş alanlar için 12.500TL ve 20.000 TL

20.000 TL üzerinden maaş alanlar için 15.000 TL 2 | 11

HALKBANK Emekli maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden emekliler, 12.000 TL'ye varan emekli promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. * 10.000 TL - 14.999,99 TL arası maaş alanlar için 8.000 TL

* 15.000 TL - 19.999,99 TL arası maaş alanlar için 10.000 TL

* 20.000 TL ve üzeri arası maaş alanlar için 12.000 TL 3 | 11