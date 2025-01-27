Emekliler dikkat! SGK Uzmanı Murat Bal tarih verip açıkladı: Yüksek promosyon yolda
Aylıkları yetersiz bulan emekliler dört gözle banka promosyonlarını bekliyor. Henüz bankasını değiştirmemiş emekliler ise hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor merak ediyor. Uzmanlara göre geçen sene yüzde 100 yükselen emekli promosyon oranı bu sene de emekliyi sevindirecek. SGK Uzmanı Murat Bal, 'Yüksek promosyon yolda' dedi, tarih verip emekliyi uyardı.
Emekli maaşlarına yapılan yeni yıl zammının ardından gözler bankaların promosyon kampanyalarına çevrildi. Emekli promosyonları bazı bankalarda 21 bin TL’ye kadar çıkarken rakamın 25 bin TL’ye kadar yükseleceği öngörülüyor. SGK Uzmanı Murat Bal ise emeklileri uyarıyor: İşte emekli promosyonlarında dikkat edilecek noktalar ve yeni fırsatlar...
CNN Türk ekranlarında konuşan Bal, 2017'de başlayan emekli promosyonlarının o dönenm 500 TL olduğunu hatırlatırken "Geçtiğimiz yıl yüzde 100’e yakın artış gördük. Benzer bir artışın bu yıl da devam edeceğini düşünüyorum” dedi.
Kamu bankalarının promosyonları artacak
Özellikle kamu bankalarının promosyon rakamlarını artıracağı öngörülürken, şu anda kamu bankalarında promosyonlar 8 bin -12 bin TL arasında değişiyor. Murat Bal ise bu rakamların mart ayındaki toplantının ardından 15 bin - 25 bin TL'ye yükseleceğini belirtiyor.
Bankaların, yalnızca nakit promosyon sunmadığını da hatırlatan Bal, “EFT ve havale işlemlerinin ücretsiz olması, mevduat faizlerinde avantajlar ve düşük faizli krediler gibi hizmetler de sağlanıyor” dedi.