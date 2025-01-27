Emekliler dikkat! SGK Uzmanı Murat Bal tarih verip açıkladı: Yüksek promosyon yolda

Emekli maaşlarına yapılan yeni yıl zammının ardından gözler bankaların promosyon kampanyalarına çevrildi. Emekli promosyonları bazı bankalarda 21 bin TL’ye kadar çıkarken rakamın 25 bin TL’ye kadar yükseleceği öngörülüyor. SGK Uzmanı Murat Bal ise emeklileri uyarıyor: İşte emekli promosyonlarında dikkat edilecek noktalar ve yeni fırsatlar... 1 | 10

CNN Türk ekranlarında konuşan Bal, 2017'de başlayan emekli promosyonlarının o dönenm 500 TL olduğunu hatırlatırken "Geçtiğimiz yıl yüzde 100’e yakın artış gördük. Benzer bir artışın bu yıl da devam edeceğini düşünüyorum” dedi. 2 | 10

Kamu bankalarının promosyonları artacak Özellikle kamu bankalarının promosyon rakamlarını artıracağı öngörülürken, şu anda kamu bankalarında promosyonlar 8 bin -12 bin TL arasında değişiyor. Murat Bal ise bu rakamların mart ayındaki toplantının ardından 15 bin - 25 bin TL'ye yükseleceğini belirtiyor.



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