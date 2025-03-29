Emekliler merakla bekliyor! 1000 TL'lik bayram ikramiyesi farkı ne zaman hesaplara yatırılacak?
Emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyesi olarak 3 bin TL ödeme yapıldı. Ancak, emeklilere bayram ikramiyesinin 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarılmasına dair kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda edilmişti. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe gitmediği için bu bayram emekliler 3 bin TL ikramiye alabildi. Emekliler, arada oluşan 1000 TL'lik farkın ise ne zaman yatırılacağını merak ediyor. Peki, emeklilere 1000 TL'lik fark ne zaman alabilecek? İşte detaylar...
Emeklilere bayram ikramiyesi, 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarılmıştı. Ancak karar, henüz Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmediği için emeklilere 3 bin TL bayram ikramiyesi ödemesi yapıldı. Emekliler, aradaki 1000 TL'lik farkın ne zaman ödeneceğini merak ediyor. Peki, 1000 TL'lik ikramiye farkı ne zaman hesaplara yatacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
Bayram ikramiyesinin bu yıl 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarılmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmişti.
Ancak, siyasi gündemdeki gerginlik nedeniyle Meclis'in 25 Mart Salı gününe kadar kapalı olması, ikramiye görüşmelerinin de ertelenmesine yol açmıştı.
Bu gecikmenin sonunda 27 Mart tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesiyle, doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 4 maddesi kabul edildi.
Karar, henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadığı için emekliler, bayramda ikramiyelerini zamsız şekilde 3 bin TL olarak aldı.