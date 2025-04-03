Emeklilere bayram ikramiyesi: 1000 liralık fark ödemeleri başlıyor
Ramazan Bayramı öncesinde 3 bin lira olarak ödenen emekli bayram ikramiyelerinin, kalan 1000 liralık fark ödemesi bugün itibarıyla başlıyor. Toplamda 4 bin liraya yükseltilen ikramiyeler için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ödeme takvimini duyurdu.
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Emeklilerin bayram ikramiyelerinde fark ödemelerinin tarihi belli oldu. 1000 liralık fark ödemeleri ise bugünden itibaren hesaplara geçmeye başlayacak.
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Kim, ne zaman alacak?
SGK’nın açıkladığı takvime göre, fark ödemeleri emeklilerin bağlı olduğu sigorta koluna ve maaş ödeme günlerine göre yatırılacak:
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SSK (4/A) kapsamında aylık alanlar:
Ödeme günü 17-21 olanlar için: 3 Nisan
Ödeme günü 22-26 olanlar için: 4 Nisan
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Bağ-Kur (4/B) kapsamında aylık alanlar:
4 Nisan
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