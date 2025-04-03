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Emeklilere bayram ikramiyesi: 1000 liralık fark ödemeleri başlıyor

Ramazan Bayramı öncesinde 3 bin lira olarak ödenen emekli bayram ikramiyelerinin, kalan 1000 liralık fark ödemesi bugün itibarıyla başlıyor. Toplamda 4 bin liraya yükseltilen ikramiyeler için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ödeme takvimini duyurdu.

Cihan Oruçoğlu [email protected]
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Emeklilere bayram ikramiyesi: 1000 liralık fark ödemeleri başlıyor - Resim: 1

Emeklilerin bayram ikramiyelerinde fark ödemelerinin tarihi belli oldu. 1000 liralık fark ödemeleri ise bugünden itibaren hesaplara geçmeye başlayacak.

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Emeklilere bayram ikramiyesi: 1000 liralık fark ödemeleri başlıyor - Resim: 2

Kim, ne zaman alacak?

SGK’nın açıkladığı takvime göre, fark ödemeleri emeklilerin bağlı olduğu sigorta koluna ve maaş ödeme günlerine göre yatırılacak:

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Emeklilere bayram ikramiyesi: 1000 liralık fark ödemeleri başlıyor - Resim: 3

SSK (4/A) kapsamında aylık alanlar:

Ödeme günü 17-21 olanlar için: 3 Nisan
Ödeme günü 22-26 olanlar için: 4 Nisan

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Emeklilere bayram ikramiyesi: 1000 liralık fark ödemeleri başlıyor - Resim: 4

Bağ-Kur (4/B) kapsamında aylık alanlar:

4 Nisan

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