Emeklilere bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Üç senaryo masada
Yeni yıl maaş artışlarının ardından milyonlarca emekli, dul ve yetim aylığı alan vatandaşın gündemi bayram ikramiyesine çevrildi. Hükümet cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kulislerde bayram ikramiyesinin 5 bin, 5 bin 500 ya da 6 bin TL olabileceği yönünde üç farklı senaryo konuşuluyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yeni yılda yüzde 12,19, memur ve memur emeklilerinin aylıkları ise yüzde 18,60 oranında artırıldı. Yapılan düzenlemeyle en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 20 bin TL’ye, en düşük memur emeklisi aylığı ise 27 bin 889 TL’ye yükseltildi. Kök aylığı düşük olan yaklaşık 5 milyon emeklinin maaşı da memur emeklilerine uygulanan artış oranına eşitlendi.
Sabah'ta yer alan habere göre zamlı maaşların ödenmeye başlamasıyla birlikte gözler bayram ikramiyelerine çevrilirken, kulislerde üç farklı tutar öne çıkıyor. İkramiyenin 5 bin TL olarak belirlenmesi halinde emekliler Ramazan ve Kurban bayramlarında toplam 10 bin TL alacak. Tutarın 5 bin 500 TL’ye yükselmesi durumunda iki bayram için toplam ödeme 11 bin TL’ye çıkacak.
En güçlü senaryolardan biri olarak değerlendirilen 6 bin TL seçeneğinde ise emeklilere iki bayramda toplam 12 bin TL ödeme yapılması öngörülüyor.
Bayram ikramiyesinden SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) emeklilerinin yanı sıra malullük ve vazife malullüğü aylığı alanlar, sürekli iş göremezlik geliri sahipleri, 65 yaş aylığı alanlar, şehit yakınları, gaziler ile dul ve yetimler yararlanacak. Dul ve yetim aylığı alanlara yapılacak ödemeler, maaş hisseleri oranında gerçekleştirilecek.
Olası tutarlara göre yapılan hesaplamalarda, ikramiyenin 5 bin TL olması halinde yüzde 75 hisseye sahip hak sahiplerine 3 bin 750 TL, yüzde 50 hisseye sahip olanlara 2 bin 500 TL, yüzde 25 hisseye sahip olanlara ise 1.250 TL ödeme yapılacak.
Tutarın 5 bin 500 TL’ye çıkması durumunda bu rakamlar sırasıyla 4 bin 125 TL, 2 bin 750 TL ve 1.375 TL olacak. 6 bin TL’lik senaryoda ise yüzde 75 hisseye 4 bin 500 TL, yüzde 50 hisseye 3 bin TL, yüzde 25 hisseye ise 1.500 TL ödenmesi öngörülüyor.
Ramazan Bayramı’nın 20-24 Mart tarihleri arasına denk gelmesi nedeniyle ilk ikramiyenin 9-14 Mart arasında hesaplara yatırılması beklenirken, Kurban Bayramı öncesinde ödemelerin 18-23 Mayıs tarihleri arasında yapılabileceği ifade ediliyor.
İkramiyelerin, emeklilerin maaş aldığı banka hesaplarına tahsis numarasına göre kademeli olarak yatırılması planlanıyor.