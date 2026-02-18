Emeklilere bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Üç senaryo masada

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yeni yılda yüzde 12,19, memur ve memur emeklilerinin aylıkları ise yüzde 18,60 oranında artırıldı. Yapılan düzenlemeyle en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 20 bin TL’ye, en düşük memur emeklisi aylığı ise 27 bin 889 TL’ye yükseltildi. Kök aylığı düşük olan yaklaşık 5 milyon emeklinin maaşı da memur emeklilerine uygulanan artış oranına eşitlendi.