Emeklilere bayram ikramiyesinin kalan bin lirası ne zaman yatacak? İşte tüm senaryolar…

16.5 milyon emeklinin beklediği 4 bin liralık bayram ikramiyesinin 3 bin lirası ödendi. Kalan 1000 lira için farklı ödeme senaryoları gündemde.

Kim, ne zaman aldı?

Emeklilerin maaş alma tarihlerine göre ilk 3 bin liralık ödeme takvimi şöyle gerçekleşti:

Maaş günü 17-22 Mart arasında olanlar 24 ve 25 Mart’ta,

23-26 Mart arasında maaş alanlar ise 26 Mart’ta,

Bağ-Kur’lular 27 Mart’ta,

Emekli Sandığı kapsamındakiler ise 28 Mart’ta ödemelerini aldı.