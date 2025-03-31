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Emeklilere bayram ikramiyesinin kalan bin lirası ne zaman yatacak? İşte tüm senaryolar…

Türkiye genelinde 16,5 milyon emekli, bu yıl Ramazan Bayramı için verilen 4 bin liralık ikramiyenin son kısmını bekliyor. Daha önce 3 bin lirası hesaplara yatırılan ikramiyenin kalan 1000 lirası için farklı senaryolar gündemde.

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Emeklilere bayram ikramiyesinin kalan bin lirası ne zaman yatacak? İşte tüm senaryolar… - Resim: 1

16.5 milyon emeklinin beklediği 4 bin liralık bayram ikramiyesinin 3 bin lirası ödendi. Kalan 1000 lira için farklı ödeme senaryoları gündemde.

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Emeklilere bayram ikramiyesinin kalan bin lirası ne zaman yatacak? İşte tüm senaryolar… - Resim: 2

Kim, ne zaman aldı?

Emeklilerin maaş alma tarihlerine göre ilk 3 bin liralık ödeme takvimi şöyle gerçekleşti:

Maaş günü 17-22 Mart arasında olanlar 24 ve 25 Mart’ta,
23-26 Mart arasında maaş alanlar ise 26 Mart’ta,
Bağ-Kur’lular 27 Mart’ta,
Emekli Sandığı kapsamındakiler ise 28 Mart’ta ödemelerini aldı.

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Emeklilere bayram ikramiyesinin kalan bin lirası ne zaman yatacak? İşte tüm senaryolar… - Resim: 3

Yasal düzenleme tamam

Bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesini içeren kanun teklifi, Meclis’ten geçti ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Emeklilere bayram ikramiyesinin kalan bin lirası ne zaman yatacak? İşte tüm senaryolar… - Resim: 4

Kalan bin lira ne zaman yatacak?

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte kamuda mesailer 7 Nisan’da yeniden başlayacak. Bu doğrultuda, ödeme takviminin 7 Nisan’da açıklanması, kalan 1000 liranın ise 8-11 Nisan haftasında yatırılması bekleniyor.

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