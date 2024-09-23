Emekliliğiniz tehlikede olabilir!
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilik konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Erdursun, 'eksik günlerin yasalara uygun tamamlanmaması' durumda, emekliliğin iptaline kadar gidebilecek ciddi konuların gündeme gelebileceğini belirtti ve 'Kimlerin Emekliliği İptal Olur' başlıklı yazısında konuya dair detaylar verdi.
Erdursun, uyarı niteliğinde önemli detaylar içeren 'Kimlerin Emekliliği İptal Olur' başlıklı yazısını sosyal medya mesabından paylaştı.
Yazıda, emekliliğe dair 1.10.2008 tarihinin öneminden sahte emekliliğe pek çok detaya dikkat çekildi:
Belirli şartların söz konusu olduğu durumlarda, 4/a SSK günleri silinebiliyor.
Tıpkı, "28/02/2011 öncesinde kendi adına işletmesi olan ya da şirket ortağı olan kişilerin başka bir işyerinde sigortalı olarak çalışması" durumunda olduğu gibi. 28/02/2011 sonrasında kendi adına işyeri olan ya da şirket ortağı olan kişiler ise başka bir işyerinde çalışabilirler,
Çalışmadan sigortalı olanların emekliliği ise çok büyük tehlike altında çünkü bu durum direkt olarak yasalara aykırı:
" 4/a SSK'dan emekli olmak için çalışmadan kendinizi sigortalı olarak göstermeniz yasalara aykırıdır. Bir kişi bir işyerinde gerçekten fiilen çalışmıyorsa kendisini çalışıyormuş gibi gösteriyorsa bunun adı sahte sigortalılıktır,"
Bilinçsizce yapılan hatalar da başınıza dert açıp cebinizden çıkan paraların buhar olmasına neden olabilir: "Emeklilik sürecinizde bilmeden yapılan hatalar sonucunda hem emekli olamazsınız, emekliliğiniz iptal olabilir hem de cebinizden çıkan paraları geri alamazsınız"
1.10.2008 tarihine dikkat! Bağkur devreye girebilir...
- Ortağı olduğunuz Ltd.Şti ya da yönetim kurulunda olduğunuz A.Ş'de 1.10.2008 sonrası sigortalı olamazsınız, 1.10.2008 öncesi ise 4/a SSK'lı çalışırken hisse alıp sonradan ortak olduysanız 4/a SSK kesinti yoksa devam eder, kesinti varsa o tarih itibariyle SSK sonlanır, Bağ-Kur devreye girer,
- Eksik günlerinizi isteğe bağlı Bağ-Kur ile tamamlayabilirsiniz ancak 1260 günden fazla prim öderseniz Bağ-Kur şartlarına geçersiniz,