Emekliliğiniz tehlikede olabilir!

Tıpkı, " 28/02/2011 öncesinde kendi adına işletmesi olan ya da şirket ortağı olan kişilerin başka bir işyerinde sigortalı olarak çalışması" durumunda olduğu gibi. 28/02/2011 sonrasında kendi adına işyeri olan ya da şirket ortağı olan kişiler ise başka bir işyerinde çalışabilirler,

Çalışmadan sigortalı olanların emekliliği ise çok büyük tehlike altında çünkü bu durum direkt olarak yasalara aykırı:

" 4/a SSK'dan emekli olmak için çalışmadan kendinizi sigortalı olarak göstermeniz yasalara aykırıdır. Bir kişi bir işyerinde gerçekten fiilen çalışmıyorsa kendisini çalışıyormuş gibi gösteriyorsa bunun adı sahte sigortalılıktır,"

Bilinçsizce yapılan hatalar da başınıza dert açıp cebinizden çıkan paraların buhar olmasına neden olabilir: "Emeklilik sürecinizde bilmeden yapılan hatalar sonucunda hem emekli olamazsınız, emekliliğiniz iptal olabilir hem de cebinizden çıkan paraları geri alamazsınız"