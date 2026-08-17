Emeklilik artık hayal olabilir: Milyonları bekleyen yeni gerçek

Böylece emeklilik için yeterli tasarruf yapma ve bu parayı doğru şekilde değerlendirme sorumluluğu büyük ölçüde çalışanlara geçti. Ancak finans uzmanlarına göre birçok çalışan yatırım ve emeklilik planlaması konusunda yeteri kadar bilinçli değil.

Bu dönüşüm de özellikle emekliliğe yaklaşan kuşaklar açısından önemli bir sorun yaratıyor.