Emeklilik artık hayal olabilir: Milyonları bekleyen yeni gerçek
Bir zamanlar yıllarca çalışmanın ardından gelen doğal bir dönem olarak görülen emeklilik, giderek daha ulaşılmaz hale geliyor. Konuttan sağlığa artan giderler, borçlar ve aileye verilen maddi destek milyonlarca kişinin hesabını değiştirirken araştırmalar bugün çalışma hayatında olan milyonlarca kişi için emekliliğin bir hayal olabileceğini gösteriyor.
Emeklilik uzun yıllara dayanan çalışmanın ardından doğal bir süreç olarak görülürken, artan yaşam maliyetleri ve değişen ekonomik koşullar tabloyu giderek zorlaştırıyor. Pek çok ülkede emeklilik yaşına gelenler mevcut koşullar nedeniyle çalışmayı sürdürmek zorunda kalıyor.
Finans uzmanlarına göre mecburiyetin ardında konut ve sağlık giderlerinden borçlara, çocuklara yapılan maddi yardımlardan yetersiz tasarrufa kadar pek çok kalem etkili oluyor.
Çocuklara destek emekliliği zorlaştırıyor
Yetişkin çocukların aileden maddi destek almaya devam etmesi, ebeveynlerin emeklilik için ayırabileceği parayı ciddi oranda azaltıyor. Araştırmalara göre ABD'de ebeveynlerin yüzde 61'i yetişkin çocuklarına çeşitli şekillerde maddi yardımda bulunurken, yüzde 40'ı çocuklarından biriyle aynı evde yaşıyor.
Daha uzun yaşam daha fazla birikim
Ortalama yaşam süresinin uzaması da emeklilik hesabını değiştiriyor. Daha uzun bir emeklilik dönemi, konut, günlük yaşam ve özellikle sağlık giderlerinin daha uzun süre karşılanması anlamına geliyor.
Sağlık harcamalarının yanı sıra uzun süreli bakım ihtiyacı da önemli bir maliyet oluşturuyor. Verilere göre bakım evi maliyetleri aylık 5 bin 900 dolara, huzurevinde özel oda maliyetleri ise 10 bin 646 dolara kadar çıkabiliyor.
Eğitim ve öğrenci borçları planları erteliyor
Üniversite maliyetlerinin uzun yıllar boyunca hızla yükselmesi de aile bütçeleri üzerinde baskı yaratıyor. Bazı ebeveynlerin kendi emeklilik birikimleri yerine çocuklarının eğitim masraflarına öncelik vermesi, ilerleyen yaşlarda ihtiyaç duyacakları tasarrufun azalmasına yol açıyor.
Öğrenci kredileri de gençler kadar çocuklarının eğitim borçlarını üstlenen ebeveynlerin finansal planlarını etkiliyor. Bu yük, ev sahibi olma ve emeklilik gibi uzun vadeli hedeflerin ertelenmesine neden olabiliyor.
Emekliliğin finansmanı çalışanın omuzlarına kaydı
Emeklilik sistemindeki dönüşüm de tüm bu süreçlerle daha görünür hale geliyor. Geçmişte çalışanlara emeklilik döneminde belirli bir gelir sağlayan planlar daha yaygınken, zaman içinde bireylerin kendi birikimlerini oluşturduğu sistemler ağırlık kazandı.
Böylece emeklilik için yeterli tasarruf yapma ve bu parayı doğru şekilde değerlendirme sorumluluğu büyük ölçüde çalışanlara geçti. Ancak finans uzmanlarına göre birçok çalışan yatırım ve emeklilik planlaması konusunda yeteri kadar bilinçli değil.
Bu dönüşüm de özellikle emekliliğe yaklaşan kuşaklar açısından önemli bir sorun yaratıyor.
Ev sahibi olmak da zorlaştı
Konut fiyatlarındaki artış ve ev sahibi olma yaşının yükselmesi emeklilik planlarını etkileyen bir başka unsur olarak öne çıkıyot. Birçok kişi için ev barınmanın ötesinde önemli bir yatırım aracı olarak görülüyor. Ev alımının ileri yaşlara ertelenmesi ise hem bu varlığın oluşturulması için gereken süreyi kısaltıyor hem de emeklilik dönemine konut borcuyla girme ihtimalini artırıyor.
Maaş artıyor ama giderler de büyüyor
Sorunun diğer tarafında konut, gıda, ulaşım, iletişim, çocuk bakımı ve sağlık gibi temel harcamalar bulunuyor. Bu kalemlerdeki artış gelirden tasarrufa ayrılabilecek payı da daraltıyor.
Buna abonelik ve dijital hizmetler gibi çok sayıda küçük aylık ödeme de eklenince ciddi bir harcama kalemi ortaya çıkıyor. Reel ücretlerin uzun dönem boyunca sınırlı ilerlemesi de emeklilik için para biriktirmeyi zorlaştırıyor.
Borçlar birikimin önüne geçiyor
Kredi kartı borçları da emeklilik için ayrılabilecek kaynakları azaltıyor. Borç ödemeleri hane bütçesinde daha fazla yer kapladıkça uzun vadeli tasarruf ikinci plana düşebiliyor.
Üstelik birçok kişi emeklilik hesabına düzenli para yatırmaya hayatının ilerleyen dönemlerinde başlıyor. Bu durumda hem birikim süresi kısalıyor hem de aynı emeklilik hedefine ulaşmak için daha yüksek miktarda tasarruf yapmak gerekiyor.
50 yaşından sonra boşanmak da hesabı değiştirebiliyor
İleri yaşlarda yaşanan boşanmalar da emeklilik planlarını bozabilecek unsurlar arasında gösteriliyor. Tek bir hanenin giderlerini karşılamak üzere oluşturulan tasarrufların iki ayrı yaşamı finanse etmek zorunda kalması, emeklilik dönemindeki mali yükü artırabiliyor.
Özellikle çalışma hayatının sonuna yaklaşan kişiler için bölünen birikimleri yeniden oluşturacak sürenin sınırlı olması, emekliliğin ertelenmesine yol açabiliyor.
Tüm bu gelişmeler bir araya geldiğinde, geçmişte belirli bir yaşta çalışma hayatından ayrılmak üzerine kurulan emeklilik modeli giderek zorlaşıyor. Daha yüksek yaşam giderleri, borçlar, aileye verilen maddi destek ve bireysel tasarruf sorumluluğunun artması, birçok kişinin daha uzun süre çalışmasını beraberinde getiriyor.