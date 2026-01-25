Emeklilik hesabı yapanlara Yargıtay'dan kötü haber: Artık tek başına yeterli olmayacak

Davalı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ise, söz konusu döneme ilişkin prim bildirgeleri ile dönem bordrolarının mevcut olmadığını belirterek, tek başına işe giriş bildirgesinin sigortalılık başlangıcı için yeterli sayılamayacağını savundu ve davanın reddini istedi. Çanakkale İş Mahkemesi, davacının en az bir gün sigortalı çalıştığı kanaatine vararak sigorta başlangıç tarihini 16 Şubat 1992 olarak kabul etti. SGK’nın istinaf başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi de yerel mahkeme kararını yerinde buldu.