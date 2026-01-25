Emeklilik hesabı yapanlara Yargıtay'dan kötü haber: Artık tek başına yeterli olmayacak
Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, geçmişte adına sigorta işe giriş bildirgesi düzenlenmiş olsa dahi, bu döneme ait prim ödemesi ve bordro kaydı bulunmayan kişilerin yalnızca bu belgeye dayanarak emeklilik başlangıç tarihini geriye çekemeyeceğine karar verdi.
Kararda, emeklilik hesabında esas alınacak sigortalılığın ancak fiilî çalışmanın somut ve güçlü delillerle ortaya konulması halinde mümkün olacağı vurgulandı. 16 Şubat 1992’de Çanakkale’de faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışmaya başladığını iddia eden M.R, aynı tarihte adına işe giriş bildirgesi verildiğini belirterek Çanakkale İş Mahkemesi’ne başvurdu ve bu tarihin sigorta başlangıcı olarak kabul edilmesini talep etti.
Davalı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ise, söz konusu döneme ilişkin prim bildirgeleri ile dönem bordrolarının mevcut olmadığını belirterek, tek başına işe giriş bildirgesinin sigortalılık başlangıcı için yeterli sayılamayacağını savundu ve davanın reddini istedi. Çanakkale İş Mahkemesi, davacının en az bir gün sigortalı çalıştığı kanaatine vararak sigorta başlangıç tarihini 16 Şubat 1992 olarak kabul etti. SGK’nın istinaf başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi de yerel mahkeme kararını yerinde buldu.
İşe giriş bildirgesi tek başına yeterli olmadı
SGK’nın temyiz talebi üzerine dosya Yargıtay’a taşındı. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, işe giriş bildirgesinin tek başına sigortalılık başlangıcını kanıtlamaya yetmeyeceğini, fiilî çalışmanın açık, somut ve tereddüde mahal bırakmayacak şekilde ispatlanması gerektiğini ifade etti.
Döneme ait bordrolar bulunmadı
Türkiye Gazetesi'nden Gamze Erdoğan'ın haberine göre, dosyada ilgili döneme ait bordroların bulunmadığına, dinlenen tanığın davacıyı hatırlamadığına, komşu iş yerlerine yönelik bir araştırma yapılmadığına ve çalışmayı doğrulayacak nitelikte güçlü deliller toplanmadığına dikkat çekildi. Sosyal güvenlik davalarında resen araştırma ilkesinin geçerli olduğu hatırlatıldı.
Bozma gerekçesinde; SGK, belediye, zabıta, maliye, meslek odaları ve muhtarlıklar aracılığıyla davalı iş yerine komşu iş yerlerinin ayrıntılı biçimde araştırılması gerektiği belirtildi.
Çalıştığı tespit edilecek bulgular arandı
Uyuşmazlık konusu dönemde aynı iş yerinde ya da çevrede çalıştığı tespit edilebilecek kayıtlı çalışanlar ile iş yeri sahiplerinin belirlenerek, davacının çalışmasının niteliği ve süresine ilişkin bilgi ve görgülerine başvurulması istendi. Toplanacak tüm delillerin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Yargıtay, eksik inceleme ve araştırmaya dayanılarak karar verilmesini usul ve yasaya aykırı buldu.
Bu gerekçelerle Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesi kararını kaldırdı, ilk derece mahkemesi hükmünü bozdu ve dosyayı yeniden karar verilmek üzere yerel mahkemeye gönderdi.