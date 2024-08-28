Emeklilik sistemi değişiyor! Milyonların hayatını ilgilendiren düzenlemenin ayrıntıları belli oldu Emeklilik reformu için kollar sıvandı... Sosyal güvenlik sisteminde yapılması planlanan reform Türkiye'de en çok merak edilen konuların başında geliyor. Zira çalışma milyonların hayatını etkileyecek. İlerleyen yıllarda yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranının artacağı ve sistemin sürdürülebilir olmaktan çıkacağı öngörülüyor. Sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak için de nüfusun yaş ortalaması, istihdam, çalışma çağındaki nüfus gibi kriterlere göre emekli aylığına esas teşkil edecek parametrelerin otomatik güncellenmesi öneriliyor. Tamamlayacı emeklilik de üzerinde mesai yapılan çözümlerden...

Bir süredir gündemde olan emeklilik reformunun yeni yasama döneminde ele alınacağı ifade ediliyor? Sosyal güvenlik sisteminde daha adil bir uygulama geçileceği konuluşulurken reformun nasıl olacağı, neleri içereceği ise merak konusu. 1 | 10

2075’te üç kişiden biri yaşlı olacak Türkiye İstatistik Kurumu’nun geçen günlerde 2023-20100 nüfus projeksiyonunu açıklamıştı. Buna göre; 2075’te her üç kişiden biri yaşlı olacak. 2023’te çalışma çağındaki nüfus oranı yüzde 68.3 ve bu oranın da 2050’de yüzde 61.9, 2075’te yüzde 55.9, 2100’de yüzde 54.6 olması bekleniyor. 2 | 10

Emeklilik sistemi çökecek mi? Türkiye’de yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranının yıllar içindeki seyrini aktaran Hürriyet yazarı Noyan Doğan, bunun ne anlama geldiğini ise şöyle açıkladı: 3 | 10