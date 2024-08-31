Emeklilik sistemi değişiyor mu 2024? AK Parti Grup Başkanı'ndan milyonları ilgilendiren açıklama

Sosyal güvenlik sisteminin sağlıklı işlemesi için ortalama 4 çalışana 1 emekli düşmesi gerekiyor ancak Türkiye’de 2 çalışana 1 emekli düşüyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemenin maliyetinin de bütçeye eklenmesinin ardından, emekli ile çalışan sayısının birbirine yakın olduğu bu sistemin işleyişinin zor olduğu uzun süredir tartışılıyor.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emeklilik sisteminin güncellenmesi için çalışma yapacaklarını söyledi.

Güler emeklilik sistemiyle ilgili yaptığı son açıklamada, “Emeklilik sisteminin güncellenmesi konusunda kapsamlı bir çalışma ortaya koyacağız. Çalışacağız. Teknik detaya şu anda vakıf değiliz. Etki analizleri çıkarmamız lazım. Gelişmiş ülke örnekleri var. Biz bu hâliyle, sürekli bütçeden emeklilik sistemine kaynak aktararak bunu sürdürmeye çalışıyoruz. Bu, çok doğru bir şey değil. Bütçe kaynaklarını daha verimli, farklı yerlere kullanmamız gerekiyor. Emeklilik sistemini daha adil, daha sürdürülebilir bir zemine oturtmamız lazım. Prim gün sayısı, ödenecek prim miktarı ve yaş, çok önemli. Gelişmiş ülkelerde, 45-50 yaşında emekli olmaz ama bizde var. Bunu yaş olarak da, prim miktarı olarak da, süre olarak da daha gerçekçi bir zemine ulaştırmamız gerekiyor” diye konuştu.