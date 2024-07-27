Emeklilik sisteminde değişiklik geliyor: Emeklilik yaşı yükselecek mi, EYT yasası kalkacak mı?

Emeklilik sisteminde yeni formüller üzerinde çalışamalar başlarken hükümet, emeklilik sisteminde köklü değişikliğe hazırlanıyor. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç yazısında emeklilik sistemindeki değişikliğe ilişkin kulislere yansıyanları aktardı. Emeklilik yaşının artırılmasının yanı sıra en düşük emekli aylığı alanlar için sosyal yardım programlarının uygulanması da gündemde. Kamuoyu ise EYT düzenlemesinin iptal edilip edilmeyeceğini merak ediyor. İşte emeklilik sisteminde beklenen değişikliğin detayları...

EYT’nin üzerinden bir yıl geçince maliyeti ile ilgili tartışmalar da gündeme geldi. Maliyet tartışmalarıyla eşzamanlı olarak AK Parti kurmaylarından da emeklilik sisteminde değişiklik yapılacağına dair açıklamalar yapıldı.

Ahmet Kıvanç'ın yazısına göre, sosyal güvenlik sistemiyle ilgili kapsamlı bir değişiklik gündeme gelecek. Bunların bir kısmı hemen hayata geçirilirken, bir kısmının hayata geçirilmesi zaman alacak.

Öngörülen değişiklikler arasında prim günü ile emekli aylıkları arasında dengenin sağlanması, sağlık harcamalarının bütçe üzerindeki yükünün azaltılması, düşük emekli aylığı alanlar için sosyal yardım programlarının uygulanması gibi konu başlıkları bulunuyor.

Emeklilik yaşının artırılacağına ilişkin de iddialar dile getiriliyor.