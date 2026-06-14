Emeklilikte servet uçurumu büyüyor! Zirve ile dip arasında 34 katı fark
Avrupa'da nüfus hızla yaşlanırken, emeklilerin ülkelere göre net servetlerindeki uçurum da büyüyor. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) verilerine göre, emeklinin net servetinde fark bazı ülkelerde 30 kata kadar çıkıyor. Servet birikiminde pek çok dinamik etkili olsa da ev sahipliği oranı büyük önem tanışıyor. Öte yandan 75 yaş ve üstü emeklilerin net serveti 65-74 yaş arası emeklilere göre yüzde 22 daha düşük kalıyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Emeklilerin net serveti Avrupa genelinde büyük farklılıklar gösteriyor. Bazı ülkelerde emekliler, diğer ülkelere kıyasla 30 kata kadar daha fazla servete sahipken ECB'nin anketine göre servet uçurumunda hane yapısı, ev sahipliği oranı, konut fiyatları ve kredi kullanımı da belirleyici oluyor.
Ülkelerin konut piyasası, emeklilik sistemi, sosyal devlet yapısı, krediye erişim ve aileden gelen maddi destekler de emeklinin net servetini etkiliyor.
Ev sahipliği net serveti etkiliyor
Özellikle yaşlı nüfusun daha fazla ev sahibi olduğu ülkelerde net servet daha yüksek görünüyor. Kiracılığın yaygın olduğu Almanya ve Avusturya'da ise emeklilerin önemli bir bölümü kirada yaşadığı için net servet rakamları daha düşük çıkıyor.
Öte yandan güçlü bir emeklilik sistemine sahip ülkelerde insanlar emeklilik için büyük birikimlere ihtiyaç duymuyor. Uzmanlar ayrıca aileden gelen maddi desteğin de giderek daha önemli hale geldiğini belirtiyor. Özellikle konut sahibi olmanın zorlaştığı ülkelerde aile büyüklerinden alınan destek, genç yaşta servet biriktirmede belirleyici oluyor.
En zengin emekliler hangi ülkede?
AB'nin küçük nüfuslu iki ülkesi Lüksemburg ve Malta hariç tutulduğunda, en zengin emekliler Belçika ve İrlanda'da yaşıyor. İtalya, Avrupa'nın büyük ekonomileri arasında en düşük emekli servetine sahip ülke olarak dikkat çekerken, Hollanda güçlü emeklilik sistemine rağmen emelilerin daha düşük birikime sahip olduğu ülkeler arasında.
İşte emeklilerin en zengin olduğu ülkeler ve ortalama servetler:
1. Lüksemburg - 1 milyon 219 bin 500 euro
2. Malta - 310 bin euro
3. Belçika - 307 bin 700 euro
4. İrlanda - 296 bin 700 euro
5. Fransa - 232 bin 800 euro
6. Almanya - 232 bin 100 euro
7. İspanya - 200 bin 800 euro
8. Avusturya - 188 bin 500 euro
9. Finlandiya - 176 bin 100 euro
10. İtalya - 168 bin euro
11. Slovenya - 138 bin 200 euro
12. Hollanda - 134 bin 400 euro
13. Yunanistan - 104 bin 300 euro
14. Çek Cumhuriyeti - 102 bin 900 euro
15. Slovakya - 100 bin 800 euro
Net serveti 100 bin euronun altında kalan ülkeler şöyle:
Portekiz - 99 bin 200 euro
Hırvatistan - 75 bin 900 euro
Estonya - 73 bin 500 euro
Macaristan - 54 bin 400 euro
Litvanya - 51 bin 400 euro
Letonya - 36 bin 300 euro
75 yaş ve üstünün net serveti daha düşük
Euro bölgesinde 75 yaş ve üstü emeklilerin ortalama net serveti de 144 bin 400 euro olup, bu rakam 65-74 yaş arası emeklilere göre Lüksemburg ve Belçika dışında yüzde 22 daha düşük kalıyor.