Emeklilikte servet uçurumu büyüyor! Zirve ile dip arasında 34 katı fark

İşte emeklilerin en zengin olduğu ülkeler ve ortalama servetler:

1. Lüksemburg - 1 milyon 219 bin 500 euro

2. Malta - 310 bin euro

3. Belçika - 307 bin 700 euro

4. İrlanda - 296 bin 700 euro

5. Fransa - 232 bin 800 euro

6. Almanya - 232 bin 100 euro

7. İspanya - 200 bin 800 euro

8. Avusturya - 188 bin 500 euro

9. Finlandiya - 176 bin 100 euro

10. İtalya - 168 bin euro

11. Slovenya - 138 bin 200 euro

12. Hollanda - 134 bin 400 euro

13. Yunanistan - 104 bin 300 euro

14. Çek Cumhuriyeti - 102 bin 900 euro

15. Slovakya - 100 bin 800 euro