Emeklinin 2025 Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar olacak?

Geçim sıkıntısı içinde olan milyonlarca emekli merakla alacağı bayram ikramiyesini bekliyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapıldığı 2018'de en büyük bayram ikramiyesini alan emekli bir daha o rakamları göremedi. 1 | 8

2018 yılında 1.000 TL olarak belirlenen ve o dönemin asgari ücretinin yüzde 62’sine tekabül eden bayram ikramiyesi ile emekliler çok rahat kurban bile alıyordu. 2 | 8

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş'ın yazısında göre, emekli bayram ikramiyesi asgari ücrete endekslenmiş olsaydı bugün en az “13.705 TL” olacaktı. Bu rakam emeklilerin bayram öncesi birçok ihtiyacını da karşılayacaktı. Ancak artış oranı hükûmetin inisiyatifinde kalan bayram ikramiyeleri son olarak geçtiğimi yıl seçimlerin etkisiyle yüzde 50 oranında artırılarak 3.000 TL’ye yükseltildi. 3 | 8