Emeklinin bayram ikramiyesi için kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı! Erdoğan müdahale etse bile
Emekli zammı beklenti altında kalınca 16 milyonu aşan hak sahibi gözünü bayram ikramiyesine çevirdi. 2018'den bu yana yılda iki kez bayram ikramiyesi alan emekli, 2025'te mart ve haziran aylarında ikramiye alacak. Geçen yıl toplamda 6 bin lira alan emekliler, bayram ikramiyesine zam yapılıp yapılmayacağını ve bayram ikramiyesinin ne kadar olacağını merak ediyor. Bayram ikramiyesine dair Ankara kulislerinde konuşulan rakam ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan müdahale etse bile bayram ikramiyesinin çekileceği üst sınır belli oldu.
Türkiye’de emekli aylığı alan yaklaşık 12 milyon kişi bulunuyor. Malullük, ölüm ve iş göremezlik aylıkları ile toplandığında emekli ve hak sahibi sayısı 16,6 milyon kişiyi aşıyor.
Emeklilerin zam oranı netleşmişti. SSK (4a) ve Bağ-Kur (4b) emeklisi altı aylık enflasyon farkı olan yüzde 15,75’i doğrudan maaş zammı olarak. Memur emeklisinin zammı ise yüzde 11,54 olacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklisi için en düşük emekli aylığı 14 bin 469 liraya yükseltilirken, en düşük memur emeklisi aylığı ise 19 bin 618 liraya çıktı.
Emekliler maaş artışı karşısında hayal kırıklığı yaşarken refah payı ve maaş farkının kapatılması yönünde beklentilerini dile getiriyor. Ancak refah payı ve maaş farkının kapatılması için yasal düzenleme gerekiyor. Bunun için zaman dolmak üzere.