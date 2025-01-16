Emeklinin bayram ikramiyesi için kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı! Erdoğan müdahale etse bile

Türkiye’de emekli aylığı alan yaklaşık 12 milyon kişi bulunuyor. Malullük, ölüm ve iş göremezlik aylıkları ile toplandığında emekli ve hak sahibi sayısı 16,6 milyon kişiyi aşıyor. 1 | 14

Emeklilerin zam oranı netleşmişti. SSK (4a) ve Bağ-Kur (4b) emeklisi altı aylık enflasyon farkı olan yüzde 15,75’i doğrudan maaş zammı olarak. Memur emeklisinin zammı ise yüzde 11,54 olacak. 2 | 14

SSK ve Bağ-Kur emeklisi için en düşük emekli aylığı 14 bin 469 liraya yükseltilirken, en düşük memur emeklisi aylığı ise 19 bin 618 liraya çıktı. 3 | 14