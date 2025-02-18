Emeklinin bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Özgür Erdursun rakam verdi

Dünya gazetesi yazarı Özgür Erdursun katıldığı bir televizyon programında emekli promosyonlarına ilişkin önemli bilgiler verdi. Erdursun bankaların üç yılda bir emekliye ödediği promosyonlarla ilgili kamuyounda oluşan beklentiyi paylaştı.

* Üç yıl boyunca aynı bankadan emekli aylığını alma sözü veren kişilere bankalar nakit promosyonlar veriyor. Bunun yanında faizsiz 20 bin lira, 30 bin lira, 50 bin liraya kadar krediler sunuyorlar. Otomatik ödeme talimatı veren kişiler için bir miktar daha bu rakamları artırıyorlar.