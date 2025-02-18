Emeklinin bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Özgür Erdursun rakam verdi
Sosyal güvenlik uzmanı ve Dünya gazetesi yazarı Özgür Erdursun, bankalar tarafından üç yılda bir ödenen emekli promosyonlarına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bilhassa maaş zamları olmak üzere çalışma hayatını ilgilendiren konularda isabetli tahminleriyle tanınan Erdursun, bankaların ödeyeceği emekli promosyonlarının 30 bin liraya çıkmasının beklendiğini söyledi. Özgür Erdursun bankaların nakit promosyon dışında faizsiz kredi de verdiğini anımsatarak emeklilere "bankaların internet sitelerine girerek değerlendirme yapmaları" yolunda tavsiyede bulundu.
Dünya gazetesi yazarı Özgür Erdursun katıldığı bir televizyon programında emekli promosyonlarına ilişkin önemli bilgiler verdi. Erdursun bankaların üç yılda bir emekliye ödediği promosyonlarla ilgili kamuyounda oluşan beklentiyi paylaştı.
Özgür Erdursun'un açıklamalarından öne çıkan bölümler özetle şöyle:
* Üç yıl boyunca aynı bankadan emekli aylığını alma sözü veren kişilere bankalar nakit promosyonlar veriyor. Bunun yanında faizsiz 20 bin lira, 30 bin lira, 50 bin liraya kadar krediler sunuyorlar. Otomatik ödeme talimatı veren kişiler için bir miktar daha bu rakamları artırıyorlar.
* Geçen yıl promosyon almışsa bu yıl yeniden promosyon alma şansı yok. Ya da iki yıl önce almışsa “Şimdi bankamı değiştireyim, bana promosyon versinler” diyemez.