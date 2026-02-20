Emeklinin dört gözle beklediği bayram ikramiyesinde heyecanlandıran rakam
Milyonlarca emekli aylıklara gelen zammının ardından şimdi bayram ikramiyesine odaklandı. Kulislerde ise üç farklı artış senaryosu konuşulurken emekli bayram ikramiyesinin 12 bin liraya kadar çıkabileceği belirtiliyor. İşte emeklinin dört gözle beklediği bayram ikramiyesinde en güçlü rakamlar...
Emekli maaş zamlarının netleşmesiyle birlikte bayram ikramiyelerine ilişkin beklenti arttı. Hükümetin gündeminde üç farklı artış seçeneği bulunurken, ödeme takvimi ve başvuru sürecine dair ayrıntılar da şekilleniyor.
Yeni yıl verileri doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklileriniin aylıkları yüzde 12,19, memur emeklilerinin aylıkları ise yüzde 18,60 oranında artırıldı. Kök aylığı düşük olan yaklaşık 5 milyon kişinin geliri memur zammı seviyesine yükseltilirken en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 20 bin TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı ise 27 bin 889 TL’ye çıkarıldı.
Maaş farklarının ödenmesinin ardından bayram ikramiyesine yönelik düzenleme için de beklenti arttı.
Kulislerde ise üç formül öne çıkıyor:
4 bin TL olan emekli bayram ikremiyesinin 1.000 TL artışla 5 bin TL'ye çıkarılması,
1.500 TL artışla 5 bin 500 TL'ye yükseltimesi ve 2 bin TL'lik bir artışla 6 bin TL olması gündemde.
Toplam ödeme 12 bin TL'ye çıkabilir
6 bin TL'lik seçeneğin kabul edilmesi halinde emekliler, Ramazan ve Kurban bayramlarında toplam 12 bin TL ikramiye alacak. En düşük senaryoda ise toplam ödeme 10 bin TL seviyesinde olacak.
İkramiye ödemeleri emeklilerin yanı sıra dul ve yetim aylığı alanları, şampiyon sporcuları, şehit yakınlarını, gazileri ve güvenlik korucularını da kapsıyor. Hak sahiplerine ödeme, hisse oranlarına göre yapılacak.
Ödemelerin ise 9-15 Mart tarihleri arasında hesaplara geçmesi bekleniyor.