Yeni yıl verileri doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklileriniin aylıkları yüzde 12,19, memur emeklilerinin aylıkları ise yüzde 18,60 oranında artırıldı. Kök aylığı düşük olan yaklaşık 5 milyon kişinin geliri memur zammı seviyesine yükseltilirken en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 20 bin TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı ise 27 bin 889 TL’ye çıkarıldı.