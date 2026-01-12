2026 yılı için emekli maaş artışlarının netleşmesiyle birlikte milyonlarca emeklinin gözü bankaların sunacağı promosyonlara çevrildi. Zam oranlarının ardından en çok merak edilen başlık haline gelen promosyonlar, hem emekliler hem de bankalar açısından önemli bir faktör oldu. Bankalar müşteri kazanımı ve ek gelir hedeflerken, emekliler de alacakları promosyonlarla bütçelerini rahatlatmayı amaçlıyor. Emekliler en yüksek promosyonu veren bankayı merak ediyor. İşte emekliye en yüksek promosyonu veren bankalar...