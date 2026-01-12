Emeklinin maaşı belirlendi, gözler banka promosyonlarında: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar...
Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren 2026 yılına ilişkin emekli zamları netleşti. En düşük emekli aylığı 20 bin TL oldu. Artış oranlarının açıklanmasının ardından, emeklilerin dikkati bankaların sunacağı promosyonlara yöneldi. Zam oranlarından sonra en çok takip edilen başlık, bankaların emeklilere sağlayacağı nakit promosyonlar oldu. İşte en yüksek promosyonu veren bankalar...
2026 yılı için emekli maaş artışlarının netleşmesiyle birlikte milyonlarca emeklinin gözü bankaların sunacağı promosyonlara çevrildi. Zam oranlarının ardından en çok merak edilen başlık haline gelen promosyonlar, hem emekliler hem de bankalar açısından önemli bir faktör oldu. Bankalar müşteri kazanımı ve ek gelir hedeflerken, emekliler de alacakları promosyonlarla bütçelerini rahatlatmayı amaçlıyor. Emekliler en yüksek promosyonu veren bankayı merak ediyor. İşte emekliye en yüksek promosyonu veren bankalar...
Ziraat Bankası, emeklilere 12 bin lira promosyon ödemesi yapıyor.
Akbank, 12 bin lira promosyon verirken, ilave kampanyalarla emeklilere ödenen toplam tutar 15 bin liraya çıkıyor.
VakıfBank’ta ise 12 bin liralık ana promosyon, ek anlaşmalarla birlikte toplamda 18 bin liraya kadar çıkıyor.
Türkiye Ekonomi Bankası (TEB), emeklilere 12 bin lira temel promosyon sunarken, ek ödemelerle bu tutar 21 bin liraya yükseliyor.
DenizBank ise 12 bin liralık ana promosyonu, ek anlaşmalar sayesinde 27 bin liraya kadar yükseltiyor.
ING Bank, 15 bin liralık ana promosyon sunuyor. İlave ödemelerin eklenmesiyle birlikte emeklilere verilen toplam promosyon tutarı 28 bin liraya ulaşıyor.
Yapı Kredi, emeklilere 15 bin lira temel promosyon sağlarken, ek üyelik ve kampanyalarla birlikte toplam ödeme 30 bin liraya kadar çıkıyor.
QNB, emekli müşterilerine 20 bin lira promosyon teklif ederken, çeşitli ek avantajlarla bu rakam 31 bin liraya kadar yükseliyor.