Emeklinin ocak zammında yeni hesap: En düşük aylık için dikkat çeken rakam
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2027 Ocak zammı için enflasyon hesabı öne çıktı. 2026’nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 9,04 olması halinde bu oran kök aylıklara yansıyacak. En düşük emekli aylığının da aynı oranda artırılması durumunda taban aylık 23 bin 552 TL’den 25 bin 681 TL’ye yükselecek. Artış, dul ve yetim aylıklarını da etkileyecek.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Milyonlarca emeklinin gözü 2027 Ocak ayında yapılacak maaş artışına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına ve ek ödemelerine yansıyacak zam oranını, 2026’nın ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon belirleyecek.
Bunun yanında halen ek ödeme dahil 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığının artırılması da gündeme gelecek. Taban aylık için öne çıkan seçeneklerden biri, 6 aylık enflasyon artışının en düşük aylığa da yansıtılması.
Taban aylık için en güçlü formülün 6 aylık enflasyon artışı olduğu belirtiliyor. Bu yönde karar verilmesi halinde en düşük emekli aylığı da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranında artırılacak.
Orta Vadeli Program'daki 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 seviyesinde bulunuyor. Bu tahmin, 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yaklaşık yüzde 9,04 seviyesinde gerçekleşebileceğine işaret ediyor.
Bu senaryoda en düşük emekli aylığına yüzde 9,04 artış uygulanması halinde 23 bin 552 TL olan taban aylık 25 bin 681 TL'ye çıkacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıkları ile ek ödemelerine yapılacak ocak artışında, 2026'nın ikinci yarısında gerçekleşen 6 aylık enflasyon belirleyici olacak.
Hesaplamaya göre 6 aylık enflasyon yüzde 9,04 seviyesinde gerçekleşirse emeklilerin kök aylıkları ve ek ödemeleri de bu oranda artacak.
Ancak kök aylığa yapılan artış, taban aylığın altında kalan emeklilerin eline geçen parayı tek başına yükseltmeyebiliyor. Bu nedenle en düşük emekli aylığının ayrıca artırılması gündemde.
Taban aylık uygulamasında son yıllarda birden fazla artış yapıldı. En düşük emekli aylığı 2019'da 1000 TL seviyesindeyken, Nisan 2020'de yüzde 50 artışla 1500 TL'ye çıkarıldı.
Ocak 2022'de yüzde 66,6 artışla 2 bin 500 TL'ye, Temmuz 2022'de yüzde 40 artışla 3 bin 500 TL'ye yükseltildi. Ocak 2023'te yüzde 57,14 artışla 5 bin 500 TL, Nisan 2023'te yüzde 36,36 artışla 7 bin 500 TL oldu.
Ocak 2024'te yüzde 33,3 artışla 10 bin TL'ye, Temmuz 2024'te yüzde 25 artışla 12 bin 500 TL'ye çıkarılan taban aylık; Ocak 2025'te yüzde 15,75 artışla 14 bin 469 TL, Temmuz 2025'te yüzde 16,67 artışla 16 bin 881 TL oldu.
Ocak 2026'da yüzde 18,48 artışla 20 bin TL'ye yükselen en düşük emekli aylığı, Temmuz 2026'da yüzde 17,76 artışla 23 bin 552 TL'ye çıktı.
En düşük emekli aylığında yapılacak artış, dul ve yetim aylıklarına da yansıyacak. Yeni taban aylığın 25 bin 681 TL olması halinde ölüm aylığı oranına göre ödemeler de değişecek.
Yüzde 75 ölüm aylığı alanların ödemesi 17 bin 664 TL'den 19 bin 261 TL'ye, yüzde 50 oranında aylık alanların ödemesi 11 bin 776 TL'den 12 bin 841 TL'ye, yüzde 25 oranında aylık alanların ödemesi ise 5 bin 888 TL'den 6 bin 420 TL'ye yükselecek.
Ocak ayında yalnızca 6 aylık enflasyon oranında değil, bunun üzerinde bir taban aylık artışı yapılması da mümkün. Ancak en düşük emekli aylığının artırılması için yasal düzenleme gerekiyor.
2026 Ocak ayında da benzer bir uygulamaya gidildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıkları 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 12,19 artırılırken, taban aylık yüzde 18,48 yükseltilmişti.
Benzer bir ek artışın yapılıp yapılmayacağına ilişkin kararın ise ocak ayında verilmesi bekleniyor.