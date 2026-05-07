Emekliye bayram ikramiyesi için geri sayım: Ödeme takvimi netleşiyor

Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Yaklaşık 17 milyon emekli ve hak sahibine Kurban Bayramı öncesi ikramiye ödemesi yapılacak. Gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan gelecek resmi açıklamaya çevrildi.

Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyesi gündemin en sıcak başlıklarından biri haline geldi.

Bu yıl yaklaşık 17 milyon kişiye ödeme yapılması beklenirken, ikramiyelerin mayıs ayı içinde hesaplara yatırılması planlanıyor. Ayrıca bazı emeklilere erken maaş ödemesi yapılabileceği de konuşuluyor.

Bayram ikramiyesinden SGK’dan yaşlılık, malullük, vazife malullüğü, ölüm aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri alan vatandaşlar yararlanacak.

Şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören siviller ile hak sahiplerine de ödeme yapılacak.

Yasal düzenlemeye göre, bayramın bulunduğu ay içinde emekli aylığı bağlanan kişiler de ikramiye almaya hak kazanabilecek. Başvurularını tamamlayan vatandaşların maaş bağlama işlemlerinin sonuçlanması halinde ödemeler hesaplara yatırılacak.

Kurban Bayramı’nın 27-30 Mayıs tarihleri arasına denk gelmesi nedeniyle ikramiyelerin 20-26 Mayıs arasında yatırılması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ödeme takvimini kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

Mevcut düzenlemeye göre emeklilere 4 bin TL bayram ikramiyesi verilecek. Ölüm aylığı alan kişilerde ise ödeme oranı hisse oranına göre değişecek. Yüzde 75 oranında aylık alanlara 3 bin TL, yüzde 50 oranında aylık alanlara 2 bin TL, yüzde 25 oranında aylık alanlara ise bin TL ödeme yapılacak.

Sürekli iş göremezlik geliri alan vatandaşlara da iş göremezlik derecesine göre ödeme yapılacak. Meslekte kazanma gücü kaybı oranına göre farklı tutarlarda ikramiye yatırılacak.

İki farklı dosyadan maaş alan vatandaşlarda ödeme, yüksek aylığın bulunduğu dosya esas alınarak gerçekleştirilecek. 

Örneğin hem eşinden ölüm aylığı alan hem de kendi emekli maaşı bulunan kişiler yalnızca emekli aylığı kapsamında ödeme alabilecek.

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaş ödeme tarihleri bayram dönemine denk geldiği için bazı ödemelerin erkene çekilebileceği belirtiliyor. 

Özellikle Bağ-Kur emeklileri için erken ödeme ihtimali öne çıkıyor.

Bayram ikramiyesi düzenlemesi, Türkiye’de milyonlarca emekli ve hak sahibinin bütçesine doğrudan katkı sağlayacak. 

Resmi ödeme takviminin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

