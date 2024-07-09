EMEKLİYE EK ZAM 2024: En düşük emekli maaşına zam geliyor! Kulislerden sızdı... İşte rakam ve tarih Milyonların emekli maaş zammının netleşmesinin ardından gözler, "en düşük emekli maaşı ne kadar olacak" sorusunun yanıtında. SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı yüzde 24,73 oldu. Ancak kök maaşı 8 bin TL'nin altında olanlar maaş zammına rağmen 10 bin lira alacak. AK Parti tarafından en düşük emekli maaşı için harekete geçildi. Kulislerde en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam ve tarih ortaya çıktı.

Milyonlarca emekli ve memurun maaş zammının belirlenmesi sonrası şimdi gündeme en düşük emekli maaşı düzenlemesi. Kulisler, beklenen en düşük emekli maaşı düzenlemesiyle hareketlendi. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla beraber SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerin maaş zammı netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam alacak. Memur emeklisi de enflasyon farkı ve toplu sözleşme hesabıyla yüzde 19,31 zam alacak. 1 | 12

Kök maaşa düzenleme Kök maaşı 8 bin lira olan bir emeklinin eline geçecek para yüzde 24,73'lük zamma rağmen 10 bin lira olacak. Kök maaşı düşük olduğu için zamlı maaşı bile halen ödenen 10 bin TL'nin altında kalacak olan emekliler var. Bu da yaklaşık 1.8 milyon emeklinin temmuz ayı zammına rağmen düzenleme yapılmazsa yılbaşından bu yana aldığı tutarda maaş almaya devam edeceği anlamını taşıyor. 2 | 12

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kulislere yansıyanlara göre, AK Parti kurmayları en düşük emekli maaşı düzenlemesi için harekete geçti. En düşük emekli maaşının 10 bin liranın üzerine çıkarılması hedefleniyor. En düşük emekli maaşı için öne çıkan rakam ise 12 bin TL. En düşük emekli maaşına altı aylık enflasyon farkı kadar zam yapılması halinde Temmuz 2024 itibarıyla en düşük emekli aylığı 12 bin 473 liraya yükselecek. 3 | 12