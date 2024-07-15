Emekliye ek zam ne zaman belli olacak? En düşük emekli maaşına zam için en güçlü rakam ortaya çıktı

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayı maaş zammı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla netleşti. Emeklinin maaş zam oranı yüzde 24,73 olarak belirlendi. Şimdi ise gözler 10 bin TL olan en düşük emekli maaşına yapılacak düzenlemede. Kök maaşı 8 bin 20 TL'nin altında olan emeklilerin emekli maaşı 10 bin TL'de kaldı. Bu durumda 1,8 milyon emeklinin olduğu belirtiliyor.

Emekliye yapılacak ek zamla birlikte en düşük aylığın artırılması hedefleniyor. En düşük emekli aylığı için rakam, ekonomi yönetiminin hesaplamaları sonrası bütçe dengesi çerçevesinde belirlenecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile AK Parti’nin ekonomi kurmaylarının geçtiğimiz hafta detaylı bir çalışma yürüttüğü belirtiliyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, çalışmanın bu hafta yapılması öngörülen kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmayı, kabine toplantısı sonrası açıklayacak.

Emekliye seyyanen zam yapılacak mı?

Yapılan toplantılarda kök aylığın artırılmasının emeklilerin lehine olduğu ancak bu formülün en düşük primi ödeyenlerle, yüksek prim ödeyenlerin maaşları arasında makasın daralması anlamına geldiği, bunun da emekliler arasında adaletsizliğe neden olabileceği görüşü belirtildi.

Bunun yerine tüm emeklilere seyyanen zam verilmesi fikri masaya yatırıldı. Ancak hazineye getireceği ek yükten dolayı bu formüle de sıcak bakılmadı.