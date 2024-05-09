Emekliye temmuzda ne kadar zam yapılacak? (Hesaplamalar ne diyor?) Milyonlarca emekli, temmuzda yapılacak maaş zammına odaklandı. Hesaplamalar 6 aylık enflasyonun yüzde 25.4 çıkacağını ortaya koyuyor. Böylelikle en düşük emekli aylığına temmuzda en az yüzde 25 oranında zam yapılması bekleniyor.

Merkez Bankası’nın anketine göre ilk dört ayda yüzde 18.72 olan enflasyon, mayıs ayında yüzde 3, haziran ayında ise yüzde 2.54 daha artacak. 1 | 8

Sözcü’nün haberine göre enflasyonun tahmin edilen rakamlara yakın olması halinde, haziran sonunda tüketici enflasyonu yüzde 25.4’e ulaşması bekleniyor. 2 | 8

Temmuzda memur ve emeklilere, gerçekleşen enflasyon hesaba alınarak zam yapılacağı için bu kesimin kısmen de olsa enflasyon kaybını telafi edeceği belirtiliyor. 3 | 8