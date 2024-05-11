EMEKLİYE ZAM 2024: Emekli maaş zammı ne kadar olacak? Emekliye zamda 3 formül: Kök maaş için...

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin maaşı temmuz zammı ile artacak. Ocak-Haziran dönemi için en düşük emekli maaşı 10 bin TL, emekliye zam oranı yüzde 49,25 olarak belirlendi. Sırada emekliye refah paketi ve temmuz zammı düzenlemesi var.

Emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Merkez Bankası yılın en yüksek enflasyon rakamının Mayıs ayında ortaya çıkacağını ve bu oranın da yüzde 76'yı bulabileceğini açıkladı. Buna göre ilk 5 aylık enflasyon oranı da yüzde 23,11 olarak belirleniyor. Bunun üzerine gelecek olan Haziran enflasyonu ile birlikte 6 aylık enflasyon oranının yüzde 25-30 bandında gerçekleşmesi kesinleşmiş oluyor.

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışı temmuzda yüzde 25-30 bandında gerçekleşmiş olacak. Emekli Sandığı emeklileri ile memurlar açısından ise Temmuz ayında 9,77 puanlık bir enflasyon farkı oluşurken Yüzde 10 oranındaki toplu sözleşmeyle birlikte zam oranı da yüzde 20,75 olacak. Ocaktaki gibi zamların eşitlenmesi ve refah payı eklenmesi de gündemde.