EMEKLİYE ZAM 2024: Emekli maaş zammı ne kadar olacak? Emekliye zamda 3 formül: Kök maaş için...
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2024: SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin Temmuz zammına ilişkin tahminler gelmeye devam ediyor. Milyonlar, temmuzda emekli maaşına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Bir yandan da emekliye refah paketi çalışması gündemde. Emekli kök maaşına düzenleme için 3 formül öne çıktı. Peki, emekli maaşına ne kadar zam olacak? Emekli maaşına zamda formüller neler?
SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin maaşı temmuz zammı ile artacak. Ocak-Haziran dönemi için en düşük emekli maaşı 10 bin TL, emekliye zam oranı yüzde 49,25 olarak belirlendi. Sırada emekliye refah paketi ve temmuz zammı düzenlemesi var.
Emekliye ferah paketi
Emekliye refah paketi üzerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde çalışmalar yürütülüyor. Taslak çalışma belli olurken, kısa süre içerisinde detayların kamuoyuna açıklanması bekleniyor.
*Belediye hizmetleri
*Enerji destekleri
*Ulaşım destekleri
*Finans destekleri
*Konut-kira destekleri
*Tatil konaklama destekleri
Emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Merkez Bankası yılın en yüksek enflasyon rakamının Mayıs ayında ortaya çıkacağını ve bu oranın da yüzde 76'yı bulabileceğini açıkladı. Buna göre ilk 5 aylık enflasyon oranı da yüzde 23,11 olarak belirleniyor. Bunun üzerine gelecek olan Haziran enflasyonu ile birlikte 6 aylık enflasyon oranının yüzde 25-30 bandında gerçekleşmesi kesinleşmiş oluyor.
Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışı temmuzda yüzde 25-30 bandında gerçekleşmiş olacak. Emekli Sandığı emeklileri ile memurlar açısından ise Temmuz ayında 9,77 puanlık bir enflasyon farkı oluşurken Yüzde 10 oranındaki toplu sözleşmeyle birlikte zam oranı da yüzde 20,75 olacak. Ocaktaki gibi zamların eşitlenmesi ve refah payı eklenmesi de gündemde.
Sıfır zam tehlikesi
Sabah'ın haberine göre, temmuz ayında da yapılacak artışlar kök maaş üzerinden yapılacak. Bu noktada bazı emekliler için sıfır zam tehlikesi de ortaya çıkıyor. Örneğin şu anda kök maaşı 6 bin TL olan bir emekli yüzde 30 zam yapıldığında 1.800 TL zam alacak ve maaşı 7.800 TL olacak. Ancak 10 bin TL'nin altında olduğu için bu emeklinin maaşı yine 10 bin TL'ye tamamlanacak. Böylece emeklinin maaşı artmasına rağmen ödemede bir değişiklik olmayacak.