Emekliyi üzen gelişme! Zamlı emekli maaşı hesaplara gecikmeli yatacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aralık ayı enflasyon oranı açıklandı. Buna göre, aralık ayında enflasyon yüzde 1,03 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 44,38 oldu. Altı aylık enflasyon ise yüzde 15,75 olarak kaydedildi. 1 | 8

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklanan enflasyon verilerinin ardından en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşında yüzde 15,75 oranında artış yapıldığını duyurdu. Bu artışla birlikte en düşük emekli aylığı 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye yükseltildi. 2 | 8

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de memur ve memur emeklilerini kapsayan zam oranını onayladı. Memur maaşlarına yüzde 11,54 zam yapılırken, kıdem tazminatı tavanı ise 46 bin 655 lira 43 kuruş olarak belirlendi. 3 | 8