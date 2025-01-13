Emekliyi üzen gelişme! Zamlı emekli maaşı hesaplara gecikmeli yatacak
Açıklanan aralık ayı enflasyon verilerinin ardından, en düşük memur maaşları ve emekli memur aylıkları yüzde 11,54, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşında yüzde 15,75 oranında artış yapıldı. Bu artışla birlikte en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye yükseldi. Düzenlemenin, TBMM'ye sunulmasıyla birlikte emekli maaşı farkının ne zaman yatacağı merak konusu oldu. Peki, zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Maaş artışları ne zaman hesaplara yansıyacak? İşte detaylar...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aralık ayı enflasyon oranı açıklandı. Buna göre, aralık ayında enflasyon yüzde 1,03 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 44,38 oldu. Altı aylık enflasyon ise yüzde 15,75 olarak kaydedildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklanan enflasyon verilerinin ardından en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşında yüzde 15,75 oranında artış yapıldığını duyurdu. Bu artışla birlikte en düşük emekli aylığı 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye yükseltildi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de memur ve memur emeklilerini kapsayan zam oranını onayladı. Memur maaşlarına yüzde 11,54 zam yapılırken, kıdem tazminatı tavanı ise 46 bin 655 lira 43 kuruş olarak belirlendi.
Bakan Vedat Işıkhan’ın yaptığı en düşük emekli maaşı açıklamasının ardından gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) çevrildi. AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlanan kanun teklifi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.