Emlak alım satımında yeni dönem: Ödeme sistemi değişti
Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle gayrimenkul alım-satım işlemlerinde ödeme süreci yeniden şekillendirildi. Banka ve finansal kuruluşlar üzerinden yürütülecek sistem, kayıt dışılığın önüne geçmeyi hedefliyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yapılan değişiklikle birlikte gayrimenkul ticaretine ilişkin kurallarda güncellemeye gidildi.
Buna göre, taşınmaz alım-satım işlemlerinde ödemelerin tamamı ya da bir bölümü, bankalar ile Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyet gösteren finansal kuruluşların kurduğu “ödeme sistemi” aracılığıyla gerçekleştirilecek.
Ödemeler kayıt altına alınıyor
Düzenleme kapsamında, satış bedelinin bir kısmının veya tamamının kredi yoluyla karşılanması durumunda, kredi dışındaki kalan tutarın da bu sistem üzerinden ödenmesi gerekecek.
Böylece kredi dışında kalan ödemelerin de güvenli ve kayıtlı şekilde yapılması zorunlu hale getirilecek.
Öte yandan söz konusu sistemi kullananlardan hizmet bedeli alınacak. Bu bedelin, satıcıya aktarılacak tutardan kesileceği belirtildi.
Bildirim ve yetki belgesi zorunluluğu
Yeni yönetmelikle birlikte ödeme sistemine ilişkin usul ve esasların yanı sıra sürecin izlenmesi ve teknik aksaklıkların giderilmesine yönelik detayların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirleneceği ifade edildi.
Ayrıca işletme adresi, ticaret unvanı veya faaliyet alanında yapılacak değişikliklerin belirlenen süreler içinde bildirilmesi zorunlu tutuldu. Bu tür değişikliklerde yetki belgesinin de yenilenmesi gerekecek.
Sistemin kullanımı 1 Temmuz 2026 tarihine kadar isteğe bağlı olacak. Bu tarihten itibaren ise zorunlu hale gelecek. Bakanlığın bu süreyi üç aya kadar uzatma yetkisi bulunuyor.
Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girerken, uygulamadan Ticaret Bakanı sorumlu olacak.