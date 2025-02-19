Emlak Konut’tan Orta Gelirlilere Yeni Konut Kampanyası! İşte Ödeme Seçenekleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün orta gelirliler için Emlak Konut öncülüğünde yeni bir sosyal konut kampanyası başlatacağını duyurmuştu. Yeni sosyal konut kampanyası haberinin ardından kampanyanın detayları ve ödeme seçenekleri merak ediliyordu. 1 | 7

Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz da düzenlediği basın toplantısında kampanyaya ilişkin detayları paylaştı. Peki, yeni sosyal konut kampanyasıyla ev sahibi olmak isteyenlere hangi ödeme seçenekleri sunulacak? Faiz oranları ve aylık ödemeler ne kadar olacak? İşte kampanya kapsamında sunulan ödeme seçeneklerinin detayları... 2 | 7

Kampanya kapsamında üç farklı ödeme seçeneği sunulacak. 3 | 7