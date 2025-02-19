Emlak Konut’tan Orta Gelirlilere Yeni Konut Kampanyası! İşte Ödeme Seçenekleri
Emlak Konut'un orta gelirliler için başlattığı yeni konut kampanyasının detayları belli oldu. Binlerce kişi, kampanyanın detaylarını ve ödeme seçeneklerini merak ediyordu. Kampanya, İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir’deki 25 projede geçerli olacak. Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz, proje kapsamında üç farklı ödeme seçeneği sunulacağını söyledi. Peki kampanyanın ödeme seçenekleri nasıl olacak? Üç farklı modelde hangi ödeme seçenekleri sunulacak? Faiz oranları ve aylık ödemeler ne kadar olacak? Vade farkı olacak mı? İşte detaylar...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün orta gelirliler için Emlak Konut öncülüğünde yeni bir sosyal konut kampanyası başlatacağını duyurmuştu.
Yeni sosyal konut kampanyası haberinin ardından kampanyanın detayları ve ödeme seçenekleri merak ediliyordu.
Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz da düzenlediği basın toplantısında kampanyaya ilişkin detayları paylaştı.
Peki, yeni sosyal konut kampanyasıyla ev sahibi olmak isteyenlere hangi ödeme seçenekleri sunulacak? Faiz oranları ve aylık ödemeler ne kadar olacak? İşte kampanya kapsamında sunulan ödeme seçeneklerinin detayları...
Kampanya kapsamında üç farklı ödeme seçeneği sunulacak.
1. Peşinatsız Azalan Taksit Modeli
İlk model olan peşinatsız azalan taksit modelinde, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar peinat ödemeyecek.
Taksitleri her geçen ay azalacak bu modelle aylık yüzde 0,99 vade farkı ile 60 aya kadar vade seçeneği sunulacak.