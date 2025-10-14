'Yeni Yuvam Modeli' katılım ücreti ne kadar?

'Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli' kapsamında, Emlak Katılım Tasarruf Finansmanı üzerinden kullanılacak finansman desteğinin yüzde 50’lik bölümü için yüzde 7 oranında katılım bedeli alınıyor.

Bu bedel, peşin ya da 6 taksitle ödenebiliyor. Finansman şirketi

tarafından, organizasyon bedeli dışında herhangi bir ek ödeme veya başvuru ücreti alınmıyor.