Emlak Konut'tan Yeni Yuvam Modeli: Faizsiz, peşinatsız, kurasız ev sahibi yapacak proje!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ iştiraki Emlak Konut GYO ile Emlak Katılım iş birliğiyle 'Yeni Yuvam Modeli' hayata geçiriliyor. Ev hayali kuran milyonlarca kişiyi faizsiz, peşinatsız ve kurasız ev sahibi yapacak “Yeni Yuvam Modeli” için yeni bir finansman sistemi de devreye alındı. İşte Yeni Yuvam Modeli'ne ilişkin tüm detaylar...
TOKİ'nin “Yeni Yuvam Modeli” ev hayali kuranları faizsiz, peşinatsız, ara ödemesiz, çekilişsiz ve kurasız 60 ay taksitle
teslimat süresi
beklemeden ev sahibi yapıyor.
TOKİ 'Yeni Yuvam Modeli'ne nasıl başvurulur?
TOKİ 'Yeni Yuvam Modeli'ne başvurmak isteyenler önce Emlak Konut’a başvurarak almak istedikleri konutu seçiyor. Ardından başvuru sahiplerine konut bedelinin yarısı kadar faizsiz borçlanma imkanı sunuluyor.
Kalan tutar ise Emlak KatılımTasarruf Finansmanı Kurumu tarafından faizsiz finansman desteğiyle karşılanıyor.
Proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ iştiraki Emlak Konut GYO ile Emlak Katılım iş birliğiyle hayata geçiriliyor. Çekiliş, sıra veya dönemsel teslimat uygulamaları bu
projede bulunmuyor.
'Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli'nde ödemeler anapara üzerinden taksitlendiriliyor. Böylece ev sahibi olmak isteyenlere banka kredilerinden farklı olarak faizsiz, kefilsiz ve daha erişilebilir bir finansman imkanı sunuluyor.
'Yeni Yuvam Modeli' hangi illerde?
'Yeni Yuvam Modeli', İstanbul, Antalya ve Balıkesir’de 23 projede
uygulanıyor. Bu modeldeki projeler ise şöyle:
-Yenişehir Evleri Arnavutköy,
-Yeni Fikirtepe (Hemen teslim),
-Komşu Finans Evleri (Hemen teslim),
-Göktürk Kemer Evleri,
-Balıkesir Emlak Konutları (Hemen teslim),
-Kuzey Adalar,
-Park Yaşam Antalya,
-Allsancak,
-Ataşehir 173,
-Başakşehir Avrasya Konutları Cadde,
-Batı Yakası,
-Evora İzmir,
-Gölyaka İstanbul,
-Hayat Flora,
-Majör Gölyaka,
-Meydan Başakşehir,
-Nezihpark Bahçekent,
-Park Yaşam Çınarköy,
-Senfoni Etiler,
-Tual Gölyaka,
-Vadi Panorama Evleri
-Tual Asya
'Yeni Yuvam Modeli' başvuru şartları neler?
'Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli'ned, kredi notu, gelir belgesi veya kefil şartı aranmıyor. 18 yaşını doldurmuş herkes başvurabiliyor.
'Yeni Yuvam Modeli' katılım ücreti ne kadar?
'Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli' kapsamında, Emlak Katılım Tasarruf Finansmanı üzerinden kullanılacak finansman desteğinin yüzde 50’lik bölümü için yüzde 7 oranında katılım bedeli alınıyor.
Bu bedel, peşin ya da 6 taksitle ödenebiliyor. Finansman şirketi
tarafından, organizasyon bedeli dışında herhangi bir ek ödeme veya başvuru ücreti alınmıyor.
'Yeni Yuvam Modeli' ne başvurmak isteyenler Emlak Konut Genel Merkezi’ne veya “Yeni Yuvam Modeli” satış ofislerine giderek başvuruda bulunabiliyor.