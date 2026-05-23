Emniyet teşkilatında büyük kadro değişimi! Yeni düzenleme bütçede milyarlık tasarruf sağlayacak
TBMM’ye sunulan yeni kanun teklifinde Emniyet Teşkilatı’nın kadro yapısı yeniden şekillendiriliyor. Düzenleme kapsamında binlerce yeni üst rütbeli kadro açılırken, yapılan değişikliklerin yıllık maliyeti 5,1 milyar liralık tasarruf sağlayacak.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan ve Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi beklenen yeni kanun teklifi, Emniyet Teşkilatı ile basına yönelik önemli düzenlemeler içeriyor.
Teklifte özellikle polis teşkilatındaki yönetim yapısının güçlendirilmesi, karar alma süreçlerinin hızlandırılması ve personel planlamasının yeniden düzenlenmesi hedefleniyor.
Yeni düzenleme kapsamında Emniyet Teşkilatı’nda üst rütbelerde dikkat çeken kadro artışına gidiliyor.
Buna göre 1. Sınıf Emniyet Müdürü kadrosunda 1060, 2. Sınıf Emniyet Müdürü kadrosunda 937, 3. ve 4. Sınıf Emniyet Müdürü kadrolarında ise 450’şer yeni pozisyon açılacak. Ayrıca 7 bin 763 Emniyet Amiri ve 713 Başkomiser kadrosu oluşturulacak.
Teklifte yalnızca yeni kadrolar değil, bazı rütbelerde azaltma da öngörülüyor.
Buna göre komiser kadrolarında 2 bin 250, komiser yardımcısı kadrolarında ise 5 bin 775 kişilik düşüş yapılacak.
Yapılan hesaplamalara göre açılan ve kapatılan kadroların yıllık toplam etkisinin mevcut maliyeti 5 milyar 110 milyon 975 bin 884 lira azaltacağı tahmin ediliyor.
Kanun teklifinde dikkat çeken bir diğer başlık ise sağlık gerekçesiyle görevden ayrılan personellerle ilgili oldu.
Emniyet Genel Müdürlüğü eğitim kurumlarından sağlık şartlarını taşımadıkları gerekçesiyle ilişiği kesilen ancak yargı kararıyla eğitimlerini tamamlayan personeller için yeni düzenleme getiriliyor.
Bu kişilerin, düzenlemenin yürürlüğe girmesinden sonraki 6 ay içinde başvurmaları halinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfı’nda uygun kadrolara atanabileceği belirtildi.
Etki analizine göre bu kapsamdaki personel sayısının 255 olduğu açıklandı.
Söz konusu düzenlemenin yıllık maliyetinin ise yaklaşık 188 milyon 879 bin lira olacağı ifade edildi.
Yetkililer, yeni sistemle birlikte Emniyet Teşkilatı’nda daha etkin yönetim, uzmanlaşma ve kariyer planlamasının amaçlandığını belirtiyor.