En büyükler listesinde 40 Türk şirket
Dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhidi listesine bu yıl 40 Türk şirketi girdi.
Uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR (Engineering News Record) tarafından duyurulan listede bu yıl 78 firma ile ilk sırada Çin yer aldı, ABD'de 41 firma ile listeye ikinci sıradan girdi.
Türkiye de dünya müteahhitlik pazarından yüzde 4,4 pay alırken, 40 firma ile üçüncü sırada yer aldı.
Son 10 yıldır Çin’in ardından ikinci sırada yer alan Türkiye, bu yıl ikinciliği bir şirket farkıyla ABD’ye kaptırdı. Uluslararası proje gelirlerine göre ilk 100 firma arasına 7 Türk şirketi girdi.
İşte dünyanın en iyi 250 müteahhidi listesindeki 40 Türk şirketi ve sıralamaları...(firma/2021 sıralama/2020 sıralama)