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En çok milyarderlerin yaşadığı şehirler: İstanbul da listeye girdi

Hurun Küresel Zenginler Listesi 2026 verilerine göre dünyanın en fazla milyardere ev sahipliği yapan 32 şehri arasında Çin şehirleri açık ara öne çıktı. Küresel milyarderlerin yüzde 34'ü Çin kentlerinde yaşarken, Asya'nın diğer önemli merkezleri de listede dikkat çekti. İstanbul da dünyanın milyarder yoğunluğu en yüksek şehirleri arasına girmeyi başardı.

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En çok milyarderlerin yaşadığı şehirler: İstanbul da listeye girdi - Resim: 1

Hurun Küresel Zenginler Listesi 2026, dünyanın servet haritasını ortaya koydu. En fazla milyardere ev sahipliği yapan 32 şehir arasında Çin kentleri baskın konumunu korurken, bu şehirlerde yaşayan milyarderlerin toplam içindeki payı yüzde 34'e ulaştı. Asya'nın yükselen finans ve ticaret merkezleri de listede öne çıkarken, İstanbul da listeye girdi. İşte listede İstanbul'un da olduğu en çok milyarderi olan şehirler...

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En çok milyarderlerin yaşadığı şehirler: İstanbul da listeye girdi - Resim: 2

32- Dubai: 24

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En çok milyarderlerin yaşadığı şehirler: İstanbul da listeye girdi - Resim: 3

31- Melbourne: 24

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En çok milyarderlerin yaşadığı şehirler: İstanbul da listeye girdi - Resim: 4

30- Palm Beach: 24

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En çok milyarderlerin yaşadığı şehirler: İstanbul da listeye girdi - Resim: 5

29- Toronto: 26

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En çok milyarderlerin yaşadığı şehirler: İstanbul da listeye girdi - Resim: 6

28- Dallas: 28

6 33
En çok milyarderlerin yaşadığı şehirler: İstanbul da listeye girdi - Resim: 7

27- Milano: 28

7 33
En çok milyarderlerin yaşadığı şehirler: İstanbul da listeye girdi - Resim: 8

26- Stockholm: 29

8 33
En çok milyarderlerin yaşadığı şehirler: İstanbul da listeye girdi - Resim: 9

25- Bengaluru: 30

9 33
En çok milyarderlerin yaşadığı şehirler: İstanbul da listeye girdi - Resim: 10

24- İstanbul: 31

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En çok milyarderlerin yaşadığı şehirler: İstanbul da listeye girdi - Resim: 11

23- Tokyo: 31

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En çok milyarderlerin yaşadığı şehirler: İstanbul da listeye girdi - Resim: 12

22- Jakarta: 32

12 33
En çok milyarderlerin yaşadığı şehirler: İstanbul da listeye girdi - Resim: 13

21- Ningbo: 32

13 33
En çok milyarderlerin yaşadığı şehirler: İstanbul da listeye girdi - Resim: 14

20- Seul: 32

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En çok milyarderlerin yaşadığı şehirler: İstanbul da listeye girdi - Resim: 15

19- Suzhou: 39

15 33
En çok milyarderlerin yaşadığı şehirler: İstanbul da listeye girdi - Resim: 16

18- Bangkok: 40

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En çok milyarderlerin yaşadığı şehirler: İstanbul da listeye girdi - Resim: 17

17- Los Angeles: 40

17 33
En çok milyarderlerin yaşadığı şehirler: İstanbul da listeye girdi - Resim: 18

16- Guangzhou: 41

18 33
En çok milyarderlerin yaşadığı şehirler: İstanbul da listeye girdi - Resim: 19

15- Sao Paulo: 41

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En çok milyarderlerin yaşadığı şehirler: İstanbul da listeye girdi - Resim: 20

14- Paris: 44

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En çok milyarderlerin yaşadığı şehirler: İstanbul da listeye girdi - Resim: 21

13- Taipei: 51

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En çok milyarderlerin yaşadığı şehirler: İstanbul da listeye girdi - Resim: 22

12- Singapur: 59

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En çok milyarderlerin yaşadığı şehirler: İstanbul da listeye girdi - Resim: 23

11- Yeni Delhi: 64

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En çok milyarderlerin yaşadığı şehirler: İstanbul da listeye girdi - Resim: 24

10- Hangzhou: 65

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En çok milyarderlerin yaşadığı şehirler: İstanbul da listeye girdi - Resim: 25

9- Moskova: 82

25 33
En çok milyarderlerin yaşadığı şehirler: İstanbul da listeye girdi - Resim: 26

8- San Francisco: 86

26 33
En çok milyarderlerin yaşadığı şehirler: İstanbul da listeye girdi - Resim: 27

7- Hong Kong: 88

27 33
En çok milyarderlerin yaşadığı şehirler: İstanbul da listeye girdi - Resim: 28

6- Mumbai: 95

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En çok milyarderlerin yaşadığı şehirler: İstanbul da listeye girdi - Resim: 29

5- Londra: 102

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En çok milyarderlerin yaşadığı şehirler: İstanbul da listeye girdi - Resim: 30

4- Pekin: 107

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En çok milyarderlerin yaşadığı şehirler: İstanbul da listeye girdi - Resim: 31

3- Şanghay: 120

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En çok milyarderlerin yaşadığı şehirler: İstanbul da listeye girdi - Resim: 32

2- Şenzen: 132

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En çok milyarderlerin yaşadığı şehirler: İstanbul da listeye girdi - Resim: 33

1- New York: 146

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