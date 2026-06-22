En çok milyarderlerin yaşadığı şehirler: İstanbul da listeye girdi
Hurun Küresel Zenginler Listesi 2026 verilerine göre dünyanın en fazla milyardere ev sahipliği yapan 32 şehri arasında Çin şehirleri açık ara öne çıktı. Küresel milyarderlerin yüzde 34'ü Çin kentlerinde yaşarken, Asya'nın diğer önemli merkezleri de listede dikkat çekti. İstanbul da dünyanın milyarder yoğunluğu en yüksek şehirleri arasına girmeyi başardı.
Hurun Küresel Zenginler Listesi 2026, dünyanın servet haritasını ortaya koydu. En fazla milyardere ev sahipliği yapan 32 şehir arasında Çin kentleri baskın konumunu korurken, bu şehirlerde yaşayan milyarderlerin toplam içindeki payı yüzde 34'e ulaştı. Asya'nın yükselen finans ve ticaret merkezleri de listede öne çıkarken, İstanbul da listeye girdi. İşte listede İstanbul'un da olduğu en çok milyarderi olan şehirler...
32- Dubai: 24
31- Melbourne: 24
30- Palm Beach: 24
29- Toronto: 26
28- Dallas: 28
27- Milano: 28
26- Stockholm: 29
25- Bengaluru: 30
24- İstanbul: 31
23- Tokyo: 31
22- Jakarta: 32
21- Ningbo: 32
20- Seul: 32
19- Suzhou: 39
18- Bangkok: 40
17- Los Angeles: 40
16- Guangzhou: 41
15- Sao Paulo: 41
14- Paris: 44
13- Taipei: 51
12- Singapur: 59
11- Yeni Delhi: 64
10- Hangzhou: 65
9- Moskova: 82
8- San Francisco: 86
7- Hong Kong: 88
6- Mumbai: 95
5- Londra: 102
4- Pekin: 107
3- Şanghay: 120
2- Şenzen: 132
1- New York: 146