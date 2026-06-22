En çok milyarderlerin yaşadığı şehirler: İstanbul da listeye girdi

Hurun Küresel Zenginler Listesi 2026, dünyanın servet haritasını ortaya koydu. En fazla milyardere ev sahipliği yapan 32 şehir arasında Çin kentleri baskın konumunu korurken, bu şehirlerde yaşayan milyarderlerin toplam içindeki payı yüzde 34'e ulaştı. Asya'nın yükselen finans ve ticaret merkezleri de listede öne çıkarken, İstanbul da listeye girdi. İşte listede İstanbul'un da olduğu en çok milyarderi olan şehirler...