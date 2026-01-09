En düşük emekli aylığına yapılacak zam oranı netlik kazandı
Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla memur ve emekli zamları netleşirken, en düşük emekli aylığı için yapılacak düzenleme bugün Meclis'e geliyor. Masada iki senaryo öne çıkarken, en düşük emekli aylığına yapılacak artış oranı da netlik kazandı. Zamlı maaşlar, düzenlemenin yasalaşması durumunda 17 Ocak'tan itibaren hesaplara yatacak. İşte en düşük emekli aylığına yapılacak zam oranı...
Asgari ücret yeni yılda yüzde 27 zamlanırken, aralık enflasyonun açıklanması ile memur ve emeklilere yapılacak zam oranı belli oldu. Memur emeklileri yüzde 18.6 zam alırken, SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam ise yüzde 12,19'da kaldı. En düşük emekli maaşının bu zam oranı ile 18 bin 939 TL'ye çıkması beklenirken, artış asgari ücretin ve açlık sınırının gerisinde kaldı.
Emeklinin seyyanen zam ve kök maaşa yönelik düzenleme beklentisi artarken, en düşük emekli aylığı için yapılan çalışma bugün Meclis'e geliyor.
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin düzenleme, 15 maddelik kanun teklifinden oluşurken, rakam da bugün gerçekleştirilecek değerlendirmenin ardından netleştirilecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan en düşük emekli maaşına ilişkin EKK toplantısında ortak bir karara ulaştıklarını belirterek, "Emeklilerimizin, emektarlarımızın yanında olduk, onları enflasyona ezdirmedik ve bu prensibimizi de devam ettiriyoruz" dedi, en düşük emekli aylığı için yapılan çalışmanın Meclis gündemine gelerek orada yasalaşmasını beklediklerini açıkladı.
En düşük emekli aylığına yapılacak artış oranı da netlik kazanmaya başladı.
Sabah'ın haberine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine uygulanacak 12,19 oranındaki zammın 16 bin 881 TL olan en düşük emekli maaşı içinde geçerli olup olmayacağı değerlendirilirken, iki senaryo öne çıktı.
Birinci senaryoda yüzde 12,19 TL zam yapılması halinde en düşük emekli maaşı 18 bin 939 TL'ye yükselirken 4 milyon 232 bin kişinin alacağı bu maaş zammı bütçeye 60 milyara yakın bir etkisi yapacaktı.
İkinci senaryoda zam oranı yüzde 18.6
İkinci senaryoda da memur ve memur emeklilerine yapılan 18,6'lık oranda artış yapılması mercek altına alındı. Buna göre hükümet, en düşük emekli aylığına memurlara verilen zam oranı kadar yüzde 18,6 oranında zam yapacak. Bu doğrultuda 16 bin 881 TL olan en düşük emekli aylığı 20 bin 20 TL'ye çıkacak. Bu artışın bütçeye etkisi ise 70 milyar TL olarak hesaplandı.
Aynı zamanda torba teklifte asgari ücret işveren desteğinin 1000 TL'den 1270 TL'ye çıkarılmasına ilişkin düzenleme de yer alacak.
Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?
SSK ve Bağkur emekli zammı ödemeleri 17 Ocak'ta başlayacak ve 26'sına kadar sürecek. Teklif yetişirse emekliler yeni maaşını 20 bin TL üzerinden alacak.
İşte emekli maaşı ödeme takvimi:
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26 Ocak