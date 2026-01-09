En düşük emekli aylığına yapılacak zam oranı netlik kazandı

İkinci senaryoda zam oranı yüzde 18.6

İkinci senaryoda da memur ve memur emeklilerine yapılan 18,6'lık oranda artış yapılması mercek altına alındı. Buna göre hükümet, en düşük emekli aylığına memurlara verilen zam oranı kadar yüzde 18,6 oranında zam yapacak. Bu doğrultuda 16 bin 881 TL olan en düşük emekli aylığı 20 bin 20 TL'ye çıkacak. Bu artışın bütçeye etkisi ise 70 milyar TL olarak hesaplandı.