EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI: Emekliye Temmuz zammında bu rakam ilk kez telaffuz ediliyor EMEKLİ MAAŞINA ZAM: SSK (4a), Bağ-Kur (4b) ve memur emeklisi (4c) maaşları için öngörülen zam aralığı yüzde 25-30 arasında. Merkez Bankası’nın altı aylık enflasyon tahmini tutarsa işçi, Bağ-Kur emeklisi ve tarım emeklisi yüzde 25 zam alacak. SGK Uzmanı Muhammed Bayram'ın emekli zammına ilişkin tahmini daha farklı. Bayram en düşük emekli maaşının geleceği seviyeye ilişkin öngörüsünü de paylaştı.

TÜİK ocak, şubat, mart ve nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Dört aylık enflasyon yüzde 18,72 oldu. Emekli ve memur zamlarının kesinleşmesi için mayıs ve haziran ayı enflasyon verilerinin de kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor. 1 | 9

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin Temmuz zammına ilişkin her geçen gün farklı tahminler dile getiriliyor. Bu tahminlerin geneli Merkez Bankası’nın altı aylık enflasyona yönelik yüzde 25 öngörüsüne dayanıyor. 2 | 9

SGK Uzmanı Muhammet Bayram, dün katıldığı bir yayında, memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam hesaplamalarının farklı olduğunu hatırlattı. 3 | 9