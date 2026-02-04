Google Haberler

En düşük emekli maaşı farkları hesaplara yatırıldı

En düşük emekli maaşının 20 bin liraya yükseltilmesinin ardından maaşı bu seviyenin altında kalan emeklilere fark ödemeleri yapıldı. Ocak ayı maaş farkı kapsamında 3 bin 119 liraya kadar ek ödeme hesaplara aktarıldı.

En düşük emekli maaşına ilişkin düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte milyonlarca emeklinin maaş farkı ödemeleri bugün hesaplara yatırıldı. Düzenleme kapsamında en düşük emekli aylığı 16 bin 881 liradan 20 bin liraya çıkarılmıştı.

Bu kapsamda, ocak ayına ilişkin maaş farkı olarak 3 bin 119 liraya kadar ödeme emeklilerin hesaplarına geçti. Maaşı 20 bin liranın altında kalan ancak 16 bin 881 liranın üzerinde olan emekliler de en düşük maaş kategorisine dahil edildi.

Örneğin, yüzde 12,19 oranındaki zamla maaşı 17 bin 500 liraya yükselen bir emekliye, maaşının 20 bin liraya tamamlanması için 2 bin 500 lira fark ödemesi yapıldı.

Öte yandan, ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla emeklilerin yılın ilk altı ayı için alacağı zam oranının ilk verisi de ortaya çıktı.

Buna göre emekliler ocak ayında yüzde 4,84 oranında zammı hak ederken, nihai zam oranı şubat-haziran dönemine ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek.

