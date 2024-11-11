En düşük memur maaşı ve emekli aylığı ne kadar olacak? Tahminler revize edildi, rakamlar değişti
Milyonlarca memur, ücretli ve emekli 2025 zam oranına kilitlenirken ekim ayı enflasyonunun belli olmasıyla birlikte 2025 yılı maaş ve aylık zam oranları da netleşmeye başladı. Merkez Bankası ise yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü revize etti. Bu gelişmelerle birlikte memur maaşı, emekli aylığı ve asgari ücret zam oranına ilişkin rakamlar değişti. Peki kök maaş artacak mı, memur zam oranı ne kadar olacak, aylıklar 2025'te ne kadar artacak, asgari ücret 2025'te ne olacak? İşte tüm detaylar...
TÜFE'deki 6 aylık değişim oranına göre hesaplanan, memur maaşlarına yansıyacak enflasyon farkı yüzde 1,87 olarak netleşti. Bu farka toplu sözleşmedeki yüzde 6 ilave edilince, kümülatif zam toplamı yüzde 7.99 oluyor.
Bu zam 2025 maaşlarına yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak. Böylece kasım ve aralık enflasyon oranlarının da açıklanmasıyla birlikte emekli ve çalışanların cebine girecek net zam netleşmiş olacak.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre, zam miktarı daha da yukarıya çıkacak. Kasımda yüzde 2,5 ve aralıkta yüzde 2,5 enflasyon oranının gerçekleşmesi halinde, bu yılın ikinci yarısında enflasyon tahmini yüzde 16.55 olacak. Bu durumda memur ve memur emeklileri 7,03 oranında enflasyon farkına hak kazanacak. Memurların, 7. Dönem toplu sözleşmesinden doğan yüzde 6'lık zam hakkının da eklenmesiyle memur maaşları yüzde 13.46 civarında artış gösterecek.
En düşük memur maaşı ne kadar oldu?
En düşük memur maaşı, yüzde 7.99 oranı üzerinden yapılan hesaplamaya göre 39 bin 205 lira seviyesinden 42 bin 338 liraya ulaşacak.
En düşük memur emeklisi aylığı da 17 bin 588 liradan yüzde 7.99 artışla 18 bin 993 liraya yükselecek.
Ancak yüzde 2,5'lik kasım ve aralık enflasyonlarının eklenmesiyle birlikte yılbaşında en düşük memur maaşının 44 bin 481 TL'ye en düşük memur emeklisi aylığının da 19 bin 955 TL'ye çıkması bekleniyor.
Merkez Bankası enflasyon tahminini revize etmişti
Öte yandan Orta Vadeli Program'da 2024 yılı enflasyonu yüzde 41,5 olarak öngörülmüştü. Ancak Merkez Bankası yılın son raporunda enflasyon tahminini yüzde 44 olarak revize etti.
Tahminda alt sınır yüzde 42, üst sınır ise yüzde 46 olarak ifade edildi. Böylece emekli ve memur maaş zammı için yeni bir tablo ortaya çıktı.