En düşük memur maaşı ve emekli aylığı ne kadar olacak? Tahminler revize edildi, rakamlar değişti

TÜFE'deki 6 aylık değişim oranına göre hesaplanan, memur maaşlarına yansıyacak enflasyon farkı yüzde 1,87 olarak netleşti. Bu farka toplu sözleşmedeki yüzde 6 ilave edilince, kümülatif zam toplamı yüzde 7.99 oluyor. Bu zam 2025 maaşlarına yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak. Böylece kasım ve aralık enflasyon oranlarının da açıklanmasıyla birlikte emekli ve çalışanların cebine girecek net zam netleşmiş olacak. 1 | 9

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, zam miktarı daha da yukarıya çıkacak. Kasımda yüzde 2,5 ve aralıkta yüzde 2,5 enflasyon oranının gerçekleşmesi halinde, bu yılın ikinci yarısında enflasyon tahmini yüzde 16.55 olacak. Bu durumda memur ve memur emeklileri 7,03 oranında enflasyon farkına hak kazanacak. Memurların, 7. Dönem toplu sözleşmesinden doğan yüzde 6'lık zam hakkının da eklenmesiyle memur maaşları yüzde 13.46 civarında artış gösterecek. 2 | 9

En düşük memur maaşı ne kadar oldu? En düşük memur maaşı, yüzde 7.99 oranı üzerinden yapılan hesaplamaya göre 39 bin 205 lira seviyesinden 42 bin 338 liraya ulaşacak. En düşük memur emeklisi aylığı da 17 bin 588 liradan yüzde 7.99 artışla 18 bin 993 liraya yükselecek. Ancak yüzde 2,5'lik kasım ve aralık enflasyonlarının eklenmesiyle birlikte yılbaşında en düşük memur maaşının 44 bin 481 TL'ye en düşük memur emeklisi aylığının da 19 bin 955 TL'ye çıkması bekleniyor. 3 | 9