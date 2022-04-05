En fazla kâr dağıtımı yapan şirketler Borsada 122 şirket yatırımcısına 71 milyar lirayı aşkın nakit temettü verecek. 20 şirket geçen ay ödeme yaparken, nisan ayında 42 şirket daha temettü dağıtacak. En yüksek temettü veren iki şirket ise OYAK çatısı altında bulunuyor. İşte en fazla nakit kâr dağıtımı yapan şirketler...

Borsada işlem gören 122 şirketin geçen yılki kârından yatırımcısına toplamda 71 milyar lirayı aşkın rekor nakit temettü verecek. 1 | 13

Söz konusu şirketlerden 20'si ödemelerini geçen ay gerçekleştirirken, nisanda aralarında Türk Telekom, Enka İnşaat ve Koç Holding'in de bulunduğu 42 şirket daha nakit temettü dağıtacak. 2 | 13

Bu yıl nakit olarak en fazla kâr payı dağıtımını, hisse başına net 4,005 lira temettü veren Ereğli Demir ve Çelik (Erdemir) gerçekleştirdi. 3 | 13