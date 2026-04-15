En iyi onlar yapıyormuş: Taksicilerden 'Singapur modeli' önerisi
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, verimliliği artırmak ve trafiği rahatlatmak için “havuz sistemi”ne dayalı Singapur modelini gündeme taşıdı.
İstanbul’da taksi hizmetlerinde köklü değişim için yeni bir model tartışılıyor.
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı, müşteri memnuniyetini artırmak ve verimliliği yükseltmek amacıyla Singapur modelini örnek aldıklarını açıkladı.
Dalcı’ya göre İstanbul’daki 20 binin üzerindeki taksi şu anda yüzde 48 verimlilikle çalışıyor.
Boş dolaşma oranının yüksek olması, sistemin en büyük sorunlarından biri olarak öne çıkıyor.
Önerilen modelde tüm taksi durakları entegre bir yapıya kavuşacak.
Yolcusunu bırakan taksi, sistem tarafından en yakın durağa yönlendirilerek sıraya dahil edilecek.
Verimlilik yüzde 90 seviyesine çıkarıldığında, trafikte yeni araç olmadan binlerce ek taksi etkisi oluşacak.
Bu sayede hem hizmet kapasitesi artacak hem trafik yükü azalacak.
Dalcı, mevcut taksi çağırma uygulamalarının yüksek komisyon aldığını belirtti. Kısa mesafelerde bile yolcuya ek ücret yansıdığını ifade etti.
Yüksek komisyonların hem yolcuyu hem esnafı zorladığını söyleyen Dalcı, bu uygulamaların denetlenmesini talep etti. Komisyon oranlarının yüzde 25’e kadar çıktığı vurgulandı.
Korsan taşımacılığın ciddi bir güvenlik riski oluşturduğu belirtildi. Bu konuda yasal süreçlerin başlatıldığı açıklandı.
Tüketici Konfederasyonu da yeni modele destek verdi. Denetlenebilirlik ve kurumsal yapı vurgusu öne çıktı.
Uzmanlar, tüm taksi ve sürücülerin esnaf odasına kayıtlı olması gerektiğini belirtiyor. Bu sayede denetim ve yaptırım gücünün artacağı ifade ediliyor.
Yeni modelle hem yolcu memnuniyeti hem de sistem verimliliği artırılmak isteniyor. İstanbul’da taksi hizmetlerinde köklü bir dönüşümün kapısı aralanıyor.