En iyi vergi sistemine sahip ülkeler belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti

Son dönemde OECD ülkelerinin katme değer vergileri (KDV) üzerinden önemli miktarda gelir elde ettiğine dikkat çeken kuruluş, kurumsal ve bireysel gelir üzerindeki marjinal vergi oranlarının ise azaldığını ifade ediyor.

Uluslararası vergi politikalarına ilişkin veri toplayan ve araştırmalar yapan Tax Foundation, iyi yapılandırılmış bir vergi sisteminin hükümete gelir sağlarken, mükellefleri de yormadığını belirtiyor.

Kötü yapılandırılmış vergi sistemlerinin ülkeler için oldukça maliyetli olduğu, doğru vergilendirmenin ise ekonomik kalkınmayı teşvik ettiğini belirten kuruluş, OECD ülkelerinin vergi sistemlerine ilişkin rekabet gücü ve tarafsızlık durumunu karşılaştırdı.

Vergide en iyi ülke Estonya

Endekse göre Estonya, üst üste 11. kez OECD'deki en iyi vergi sistemine sahip ülke oldu.

Estonya'nın başarısı ise vergi sisteminin dört olumlu özelliğinden kaynaklanıyor. Dağıtılan karlara uygulanan kurumsal gelir üzerinden yüzde 20 vergi, kişisel temettü gelirine uygulanmayan bireysel gelir üzerinden de yine sabit yüzde 20 vergi oranı uygulanıyor.

Emlak vergisi yalnızca arazi değerine uygulanıyor.

Son olarak da vergi yasası bölgesel vergi sistemi yurt içi şirketlerin elde ettiği yurt dışı kârlarının tamamını çok az kısıtlamayla yurt içi vergilendirmeden muaf tutuyor.