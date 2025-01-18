En ucuz balık ne kadar? Mezgit, istavrit, hamsi, levrek, çinekop, çipura, palamut! İşte fiyatlar
Karadeniz'de rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamıyor. Tezgahlarda balık azaldı. Hâl böyle olunca balık fiyatları merak konusu oldu. Hamsi, istavrit, mezgit, alabalık, palamut, somon, levrek, çipura... Trabzon'da balıkçı tezgahlarında en ucuz balık şu sıralar mezgit ve istavrit. Kilogramı 150 liradan satılıyor. Çinekop ve levrek 300 liradan, somon ise 250 liradan gidiyor.
Trabzon'da balıkçı tezgahlarında mezgit ve istavritin kilogramı 150 liradan satılıyor.
Ortahisar ilçesi Moloz mevkisindeki tezgahlarda son günlerde, istavrit ve mezgit başta olmak üzere hamsi, palamut, somon, levrek, çipura ve alabalık yer alıyor.
Mezgit ve istavrit kilogramı 150, somon 250, çipura, çinekop ve levrek 300, alabalık ve hamsi 200 liradan, palamudun ise tanesi 175 liradan satılıyor.
Balıkçı Gökmen Aydın, AA muhabirine, son günlerde rüzgar nedeniyle gemiler denize açılmadığı için tezgahlara az miktarda balık geldiğini söyledi.