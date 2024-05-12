En ucuz otomatik araçlar belli oldu: İşte 1 milyonun altındaki otomobiller EN UCUZ OTOMATİK ARAÇLAR: Dizel mi benzinli mi? Yoksa elektrikli mi? Sedan mı hatchback mi? Bu tercihler günümüzde hâlâ farklılık gösteriyor. Fakat konu vitese gelince ezici çoğunluk otomatik vites araç tercih ediyor. Otomatik araçlar pazarın yüzde 90’ını oluşturuyor. Peki Türkiye’de en ucuz otomatik vitesli araçlar hangileri?

Mayıs 2024 fiyatlarıyla Türkiye’de satılan en ucuz otomatik vitesli otomobil modelleri belli oldu. Fiyatlar 2024 model araçlar için geçerli…



Gazete Duvar’dan Erkan Ersöz'ün derlemesine göre Türkiye’deki en ucuz otomatik vitesli araçlar şöyle: 1 | 11

10 - SEAT IBIZA Listemizdeki araçların biri hariç tamamı benzinli modeller. 10’uncu sırada ise Seat’ın 1.0 EcoTSI motorlu 110 beygir güç üreten Ibiza modeli bulunuyor. 15 inç jant, LED farlar, arka park sensörleri, hız sabitleyici, şerit takip, yağmur sensörü, 8 inçlik dijital gösterge paneli ve 8,25 inçlik multimedya sistemi gibi donanımları içeren modelin satış fiyatı 1.210.000 TL. 2 | 11

9 - MG ZS İlk on listesindeki araçların altısı hatchback, ikisi sedan, ikisi de SUV gövde tipinde bulunuyor. İşte o SUV’lerden biri İngiltere’de doğup 2005 yılında Çin sermayesine geçmesiyle yeni bir maceraya başlayan MG markasının ZS modeli. Beş yıl ya da 150 bin km’ye kadar garanti sunan model, 10,1 inçlik dokunmatik ekranıyla da dikkat çekiyor. Aracın baz versiyon etiketi 1.199.000 TL. 3 | 11