Enflasyon, büyüme, rezerv ve dahası... Türk ekonomisinin 2024 performansı değerlendirildi!

Değerlendirmede, yıl boyunca izlenen ekonomi politikalarının hızlı rezerv birikimi sağlama, dolarizasyonda azalma ve cari açığın daraltılması gibi hedeflere ulaşmada önemli başarılar elde ettiği vurgulandı.

Ancak, enflasyonun beklenenden daha sınırlı bir düşüş göstermesi ve teknik resesyonun ortaya çıkışı, ekonominin zorluklarla karşı karşıya olduğunu gösterdi.