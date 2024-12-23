Enflasyon, büyüme, rezerv ve dahası... Türk ekonomisinin 2024 performansı değerlendirildi!
Bahçeşehir Üniversitesi Finansal Araştırma ve Uygulama Merkezi (BFRC), 2024 yılı Türkiye ekonomisinin temel dinamiklerini değerlendirdi. Rezerv artışı, dolarizasyonda gerileme ve cari açıkta iyileşme gibi olumlu gelişmeler dikkat çekerken, teknik resesyon, sınırlı enflasyon düşüşü ve iç talepteki karışık sinyaller ekonomide belirgin etkiler yarattı.
Bahçeşehir Üniversitesi Finansal Araştırma ve Uygulama Merkezi (BFRC), Türkiye’nin 2024 yılındaki ekonomik performansını mercek altına aldı.
Değerlendirmede, yıl boyunca izlenen ekonomi politikalarının hızlı rezerv birikimi sağlama, dolarizasyonda azalma ve cari açığın daraltılması gibi hedeflere ulaşmada önemli başarılar elde ettiği vurgulandı.
Ancak, enflasyonun beklenenden daha sınırlı bir düşüş göstermesi ve teknik resesyonun ortaya çıkışı, ekonominin zorluklarla karşı karşıya olduğunu gösterdi.
Rezerv artışı ve döviz piyasası
2024 yerel seçimlerinin ardından TCMB, döviz rezervlerini artırmayı başardı. Bu artış, hanehalkının TL’ye yönelimi, altın fiyatlarındaki yükseliş ve şirketlerin yabancı para kredilerindeki büyümenin katkısıyla gerçekleşti.